DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
ASELSAN teknolojisi derin denizlere iniyor
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kiev'de yeniden siren sesleri!
Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak
Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası
Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilecek
İki kargo şirketinden Rusya açıklaması!
bp’den Rus ekonomisine ‘hisse’ darbesi
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu
BM, Ukrayna için toplanacak
5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu | Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti
Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’

Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtti. Konuya ilişkin Sputnik'ten 'Bununla yetinmeyip, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz' yanıtı geldi.

1 Saat Önce
2022-02-28 00:29:57
Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenlemeleri duyurdu.

Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB'de yasaklanacağını kaydetti.

AB'nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.

Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Birliği'ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz.”

Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak

Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.

SputnikTürkçe .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş