Romantizmi öldüren en kötü 3 emoji

Adobe'nin ABD Emoji Trend Raporuna göre patlıcan emojisi alıcıya daha az sevimli görünmenize neden olabilir.

Adobe'nin ABD Emoji Trend Raporuna göre kullanıcıların yüzde 72'si ilgilendikleri biriyle sohbet ederken bir emoji göndereceğini söylüyor. Bu nedenle beğenilen ve beğenilmeyen emojiler önemli.

Ancak rapora göre en başarısız seçim yine de patlıcan emojisi değil. Kaka emojisi çalışmaya katılan 5000 kişi tarafından potansiyel bir romantizmi sona erdirme olasılığı en yüksek emoji seçildi.

FLÖRT İÇİN EN BEĞENİLEN EMOJİ

Öpücük üfleme emojisi, flört söz konusu olduğunda en beğenilen emoji seçildi.

FLÖRT EDERKEN SEVİMLİ GÖSTEREN 3 EMOJİ

Öpücük üfleyen yüz Kalpler ve gülen yüz Kalp gözlü gülümseme

FLÖRT EDERKEN KULLANILMAMASI GEREKEN 3 EMOJİ

Kaka Yığını Kızgın Yüz Patlıcan

ANKETE GÖRE ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR

Anket ayrıca, erkeklerin yüzde 76'sının emojileri flört ederken kullandığını söylüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 68 ile daha düşük.

'DUYGUSAL ZEKA KULLANMANIN BİR İŞARETİ'

Adobe'de yazı tipi tasarımcısı ve yazı tipi geliştiricisi olan Paul Hunt şunları söyledi: "Emoji kullanmak duygusal zekanın bir işaretidir" diyor ve şöyle devam ediyor:

Duygularını seninle paylaşamayan biriyle ilişki yaşamak istemezsin değil mi? Aynı şeyin dijital iletişim için de geçerli olduğuna inanıyorum.

Emoji kullanımı ve duygusal olarak dijital iletişim kurabilmek, beklenen duygusal olgunluğun bir parçasıdır. Bunu yapamıyorsanız, potansiyel bir partnerinizin gerçek hayatta da bu becerilerden yoksun olup olmadığınızı merak etmesine neden olabilir.'

DAHA HAVALI, ARKADAŞ CANLISI, EĞLENCELİ GÖSTERİYOR

Adobe, emoji kullanımları hakkında binlerce Amerikalı anketinin sonuçları olan 2019'dan bu yana yıllık Emoji Trend Raporunu yayınlıyor.

Bu yıl, emojilerin kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine nasıl yardımcı olduklarına odaklandılar ve yüzde 73'ü sizi daha havalı, daha arkadaş canlısı ve daha eğlenceli hale getirdiğini bildirdi.

Adobe ayrıca, katılımcıların yüzde 88'inin emoji kullanan birine karşı daha fazla empati duyduğunu ve yüzde 75'inin kendilerine daha bağlı olduğunu bildirdiğini ortaya koydu.

Emojiler kesinlikle bir mesajın tonunu belirtmeye yardımcı olabilirken, belirli emojiler tam tersi etkiye sahip olabilir. Ankete katılanların yüzde 50'si emojileri kasten amaçlanan anlamlarından farklı şekilde kullandığını iddia ettiğinden, bu onların tasarımına bağlı olmayabilir. Z kuşağı (1997 ile 2012 arasında doğanlar) bunu yapma olasılığı en yüksek olanlar ve yüzde 74'ü belirli bir emojiyi farklı bir anlam ifade etmek için kullandığını bildiriyor. Aynı şey Y kuşağının yalnızca yüzde 65'i, X Kuşağının yüzde 48'i için geçerli.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, yüzde 91'i, konuşmaları biraz daha az ciddi göstermek için emoji kullandıklarını iddia etti.

Emoji kullanıcılarının yüzde 92'si dil engellerini aşarak iletişim kurmaya yardımcı olduklarını söylediği için popülerlikleri kapsayıcı olmalarından da kaynaklanıyor.

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