Roketsan: Yabancı mühendislerle çalışmıyoruz

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, savunma teknolojisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Roketsan 1988 yılında kuruldu. Roket sanayi olarak kuruldu. Ancak şu an güdümlü füze geliştiriyor. 4 bine yakın kişi çalıştırıyoruz. Türkiye'nin en büyük 3 AR-GE kurumundan biriyiz.

Hedefimiz 2025'e kadar 1 milyar doların üzerinde ciro. İhracat bizim için çok önemli. Roketsan'ın ürün portföyünü geliştirmek için çalışıyoruz.

Türkiye dünyada en iyiler arasına girdi. 25 seneden uzun zamandır savunma sanayiye emek veriyorum. Roketsan tek başına çalışan bir kurum değil bize destek veren birçok kurum var.

YERLİLİK ORANI HANGİ SEVİYEDE?

Kritik seviyede yurt dışına bağımlılığımız hiç yok .Navigasyon dahil birçok ürünü kendimiz çözüyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ı yerli.

ROKETSAN'IN İSTİHDAM OLANAKLARI: YENİ ELEMAN ALIMI VAR MI?

Roketsan yapmış olduğu AR- Ge çalışmaları birçok sektörü etkiliyor. Biz en iyi arkadaşları aramıza katmak için çaba sarf ediyoruz. Bizim uğraştığımız alanların büyük bir kısmı yüksek mühendislik gerektiriyor. Bizim bulunduğumuz alanlardaki yeteneğini göstermesi gerekiyor. TEKNOFEST'ten takım arkadaşları alıyoruz. Yaptığımız işin manevi hazzı da insanların bizi tercih etmesini etkiliyor.

AKILLI MÜHİMMATLAR NE AŞAMADA?

Akıllı mühimmatlar uzun mesafelerden noktasal olarak etkisiz hale getirilen ürünler. Akıllı mühimmatlarla dengeleri değiştirdik. Roketsan'ın en büyük avantajı sensörler... Dünyadan binden fazla iş ortağımız var. Türkiye'nin geneline yayılmış bir iş ortaklığımız var.

İHRACAT KONUSU

Roketsan'ın ürünleri bütün dünyaya yayıldı. Özellikle son yıllarda Avrupa pazarında da büyük bir talep var. Bizim ürettiğimiz sistemler hassas sistemler.

Roketsan'ın ürünleri Uzak Doğu'dan Amerika kıtasında kadar tüm dünyaya yayılmış şekilde karşılık bulmuş ürünler. Orta Asya'da Afrika'da, son yıllarda Avrupa pazarında da ciddi bir talep ortaya çıkmış durumda. Malumunuz bizim ürettiğimiz sistemler hassas sistemler olduğu için ülkeler açıkça söylenmesini istemiyorlar. İş birliği hedeflerimiz dost ve kardeş ülkeler. Bizim ihtiyacımız olan Ar-Ge kaynaklarının bir kısmını ihracatla karşılamamız bize hareket alanı sağlıyor.

"SİHA'LAR DÜNYADA LİDERLİĞİ YAKALADI"

Türk SİHA'ları dünyada çok ilgi çekiyor. SİHA mühimmatlarının bir çoğunu biz üretiyoruz. Dünyada liderliği elde etmek üzere hareket ediyoruz. SİHA'lar dünyada liderliği yakaladı. Giderek pazar payını artıran bir alan olarak düşünebiliriz.

"YABANCI MÜHENDİSLERLE ÇALIŞMIYORUZ"

Bizim geliştirmiş olduğumu sistemler hassas sistemler. Bilginin içeride tutulması bizim için çok önemli. Bu bilgilerin Roketsan bünyesinde kalması önemli bir şey. Bu nedenle yabancı mühendislerle çalışmadık, çalışmıyoruz.

BEYİN GÖÇÜ İDDİALARI

Genç arkadaşlarımız çok büyük bir tecrübe elde ediyorlar. Biz Roketsan'dan ayrılan her bir takım arkadaşımızı kayıp olarak görüyoruz. Bu kayıplar dolayısıyla çok büyük sıkıntıya düşecek noktadan çok uzak yerdeyiz. Bu bizim için bir sıkıntı, Türkiye'nin genelinde beyin göçü sıkıntı olabilir ama faaliyetleri engelleyecek bir durum değil. Her bir yetiştirdiğimiz mühendislerimiz bizim için çok değerli. Güçlü kadro ve birikim bizim için çok kıymetli. Beyin göçünden etkilenmeyecek bir noktadayız.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Aslında biraz hava savunma konseptinden bahsetmek lazım. Katmanlı bir şekilde, aynen bir lahana gibi, birbirini örten sistemlerin beraber çalıştığı sistemi ifade ediyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde katmanlı bir hava savunma sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Her biri ayrı teknoloji getiren noktalardan. Sadece Roketsan'ın değil, tüm şirketlerimizin çalışmalarıyla Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunun ucu açık, devamlı üzerine kabiliyet koyabileceğiniz bir yapı olması lazım.

"ATMACA FÜZEMİZ TSK ENVANTERİNE GİRDİ"

Malumunuz bizim çok kısa zaman önce Atmaca füzemiz TSK envanterine girdi. Ülkemize gelebilecek tehditlere karşı kullanılabilecek sistemlere sahibiz. Atmaca'nın küçük kardeşi, Roketsan'ın yaramaz çocuğu diyoruz; hedefini her ne koşulda olursa olsun bulabilecek bir sistem. Bütün platformlardan kullanılacak bir sistem ortaya çıkacak.

"KIZILELMA'DAN DA KULLANILACAK"

Çakır'ın yıl sonunda ilk atışlı testi yapılacak. Kızılelma'dan da kullanılacak. Deniz araçlarında da ciddi çalışmalar ortaya koyuluyor. Başarıyla bir gemisavar füzesi olarak Çakır kullanılacak. İkinci mobil kıyı sistemi hayata geçiyor. Çok daha ciddi bir kabiliyet ortaya çıkmış olacak.

TANKSAVAR SİSTEMLERİ NE AŞAMADA?

Tanksavar füzeler farklı platformlara entegre edilebiliyor. Mühimmatlarımızda yerli motorlarımızı kullanıyoruz. Tanksavar silahlarımız 1 metre derinliğindeki çeliğe etki edebilecek kadar güçlü. En fazla ürettiğimiz SİHA mühimmatı MAM-L 16 km menzile sahip.

UZAY ÇALIŞMALARI

Uzayda 136 km ulaştık. Hedef 2023'te 300 kg mesafe 100 kg faydalı yük taşımak. Uzay yarışı ülkemizin hak ettiği noktada olmadığı bir yarış. Uzaydaki sistem konusunda ciddi bir yarışın global düzeyde olduğunu görüyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm ülkelerin yatırım yaptığı bir alan. Uzaya Türkiye'nin bağımsız erişmesi görevi verildi. Bu zamana kadar Roketsan birçok teknolojiyi hayata geçirdi. Biz kendi teknolojimizle uzaya erişen ilk aracımızı yaptık."

Milliyet .