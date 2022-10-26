Rekabet Kurulu’ndan META’ya büyük ceza kesildi

Rekabet Kurulu Facebook, Instagram ve WhatsApp'a 346 milyon 717 bin 193,40 lira ceza kesti.

Meta'ya rekabeti önleyici faaliyetlerden dolayı ülkemizde para cezası verildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurulu Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran META şirketine 346 milyon 717 bin 193,40 lira ceza kesti.

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