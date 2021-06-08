Razer yeni oyuncu koltuğunu duyurdu: Iskur X

Razer yeni oyuncu koltuğu Iskur X'i tanıttı. Fiyat odaklı bir koltuk olduğu düşünülen Razer Iskur X'in özellikleri nelerdir? Razer Iskur X fiyatı nedir? İşte detaylar...

Teknoloji ekipman üreticisi Razer, kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Özellikle ortaya çıkardığı her üründe oyunculara hitap etmeyi başaran Razer, popülerliğinden ödün vermiyor. Ülkemizde de sevenleri çokça bulunan Razer, en çok tercih edilen markaların önünde geliyor. Şimdilerse ise is şirket, yeni geliştirdiği oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur X

İşte Razer, Iskur X;

Alışıla gelmişin devam ettiği orjinal Razer renkleri olan yeşil ve siyah, Iskur X'ın kendisinde hayat buldu. Baş tarafında konumlandırılan Razer logosu ilk bakışta dikkatleri Üstüne çekiyor. Yüksek yoğunlu hafızalı süngerler sırt ve oturma alanında oyunculara maksimum rahatlığı vermeyi amaçlıyor.

Çelik ayaklar ile karşımıza çıkan Razer Iskur X uzun bir kullanım ömrü vaad ediyor. 136 kilogram ağırlığa kadar taşıyabilen iddiası olan koltuk, omurganın doğal eğrisine uygun olarak tasarlandı. 2 boyutlu kolçaklar sayesinde omuzdaki baskıyı azalırken, açılı koltuk kenarı sayesinde maksimum rahatlık sağlıyor. Ancak opsiyon olarak bel ve kafa desteğinin gelmemesi oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Lansmanda Razer Kafa Yastığı (Head Cushion) ve Razer Bel Yastığı (Lombar Cushion) da tanıtıldı. Bu eklentiler koltuk ile birlikte gelmeyerek ayrı olarak satışa sunulacak.

Evet gelelim bu fiyat/performans iddiali olan koltuğun fiyatına... İlk olarak Amerika'da satışa sunulacak olan Razer Iskur X, 399$ fiyat etiketi sahip olacak. Ayrı olarak satılacak olan Kafa yastığı 39.99$, Bel desteği ise 49.99$ fiyatla satışa sunulacak Ülkemizde ise şuanki güncel dolar/tl olarak hesapladığımızda Razer Iskur X'in (3.442,88+vergiler) fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.