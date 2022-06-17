Raftaki ürünün değerini söyleyen sistem

Daha önce sadece mevcut ürünlerle ilgili sınırlı sorgulama yapılırken artık markalar ‘rafta kaç ürünüm var’ ve ‘raf değer payımız nedir’ sorularına cevap veriyor

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal perakende uygulama yönetimi çözümleri sunan yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Görüntü tanıma teknolojileriyle veri toplama sürecini optimize ederek veri kalitesini ileri taşıyan REM People, artık markaların ve ürünlerin raftaki ciro paylarını da ortaya koymaya başladı. Şimdiye kadar sadece ürün bulunurlukları ve raf payları ölçülebilirken şimdi markalar ‘rafta kaç ürünüm var' ve raf değer payımız nedir' sorularına cevap bulabiliyor.

“Rafta kaç ürünüm var”

Alanında dünya devi olan kurumlara 50'den fazla ülkede perakende analitiği hizmetleri veren REM People, yapay zekâ alanında derin öğrenme aşamasında bulunuyor. Kendini yapay zekâ tabanlı perakende analitiği çözümleri üreten bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan REM People, dünyada alanında ilk olacak bazı yeni hizmetleri ve ürünleri perakende sektörüne sunuyor.

Bugüne kadar markalar REM People'ın sadece ürün bulunurluklarını ve raf paylarını ölçmesini beklerken artık “Rafta kaç ürünüm var”, “Raftaki ürün portföyümü kaç tekil SKU ile yönetiyorum?” sorularına cevap bulabiliyor.

REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, görüntü tanıma teknolojileri ile veri toplama sürecini optimize eden ve veri kalitesini en üst seviyeye çıkaran REM People'ın, markaların ve ürünlerin raftaki cirosal paylarını da ortaya koyduğunu anlatıyor. Markalar sadece ürünü bulundurmak değil rafta kaç tekil ürün ile bulunduğunu da kolaylıkla takip ediyor.

Kaynak: chip.com