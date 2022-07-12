PvpServerler Nedir? 2022 En İyi Serverler

Pvpserverler, profesyonel anlamda günümüz tüm oyunların asıl yapımcıları dışında başka şahıslar veya kurumlar tarafından açılan değiştirilmiş oyunlardır.

Pvp denilince akla oyuncular arası rekabet, savaş gelmektedir. Bu anlamda ilk çıkan pvpserverler, oyunların kolay olması ve doğrudan oyuncular arası rekabete dönüşmesi sebebiyle pvp anlamını almıştır. Genelde şahıslar tarafından özellikleri değiştirilerek açılan oyunlar private yani özel sunucular olarak da geçmektedir. Ancak ülkemizde pvpserver terimi daha sık kullanılmaktadır.

Bu pvpserverler oyuncular tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebebi orijinal oyunların oyuncuların çok vaktini almasıdır. Oyuncuların bu vakti kısaltması için de bir hayli para ödemeleri gerekmektedir. Her ne kadar online ücretli marketlerde tam donanımlı bir alışveriş yapsalar da bu vakti oldukça az kısaltabilmektedirler. Üstelik tüm ürünlerin de genellikle aylık yenilenmesi gerektiğinden dolayı oldukça masraf yapılacaktır. Tüm bu olumsuz durumlardan dolayı oyuncular haklı olarak daha az vakit ve daha az para harcayacakları pvpserverler'e yönelmektedirler. Arz talep ilişkisinden dolayı da günümüzde hemen hemen her oyunun pvpserverleri bulunmaktadır. Bu oyunlardan bazıları şu şekildedir:

Metin2

Knight Online

Silkroad Online

Black Desert Online

Aion Online

Travian

Ogame

Metin2 ve Knight Online ülkemizde çok oynanan mmorpg oyunları arasındadır. 2022 yılı itibariyle hala çok oynanmakta ve neredeyse her hafta onlarca pvpserver açılmaktadır. Hızla açılan pvpserverler'in birçoğu başarısız olmaktadır. Bu başarısızlığın nedeni hem server sahiplerinin yeni şeyler denemesi hem de aynı anda açılış yapan oyunların oldukça çok olmasıdır.

Metin2 PvpServerler

Metin2 pvp, oyuncu sayısının çok olmasından dolayı az önce bahsetmiş olduğumuz arz talep denkleminin bir sonucu olarak hem tür olarak hem de oyun yapısı olarak en çok çeşitliliğe sahip bir alandır. Günümüz popüler türleri arasında 1 – 120 FarmlıkMetin2 Serverler, 1 – 105 Emek Metin2 Serverler ve 55 – 250 Orta Metin2 Serverler yer almaktadır. Bu yapılar tüm metin2 popülasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla günümüzde popüler metin2 pvpserverler de bu oyun türlerinden oluşmaktadır.

Popüler Metin2 PvpServerler

Rinamt2

Hisarmt2

Karaymt2

Elsmetin2

Aeldra

Kuzey2

Misali2

Diğer tüm metin2 pvpserverler için tıklayınız.

Popüler metin2 pvpserverler arasında rinamt2, hisarmt2 ve karaymt2 aralarındaki en eski ve en popüler serverlerdendir. Yapı olarak 55 – 250 olan bu orta emek serverler birlerce online oyuncuya ev sahipliği yapmaktadır. Metin2 pvp denilince ilk akla gelen bu serverlerKct bilişim tarafından oluşturulmuştur. Bu bilişim firması yaklaşık 12 yıldır aktif olarak Metin2 sektöründe hizmet vermektedir. Svside ve uriel korumalarıyla oyunculara eşsiz hilesiz bir deneyim sunmaktadırlar. Bir yandan da henüz piyasada olmayan ve 2022 Temmuz ayı içerisinde açılış yapmayı planlayan metin2 pvpserverler bulunmaktadır. Aşağıda paylaşacağımız yeni açılacak olan pvpserverler de köklü ve sağlam bir ekip tarafından tasarlanıp yayınlanacak oyunlardır.

Yeni Açılacak PvpServerler (Temmuz 2022)

Artemis2

Eski2008

M2Zeo

Sparkymt2

Rhea2

Hendia2

Felaketmt2

Rebel2vslik

Akai2

Sizler de yeni pvpserverinizi binlercepvp oyuncuyla buluşturmak istiyorsanız bu yazıyı hazırlarken kaynak olarak kullandığımız tanıtım sitesinde pvpserverinizi tanıtabilirsiniz. Ayrıca server sahipleri için birçok doküman bulunan bu sitede almış olduğunuz pvp sorunlarını paylaşıp pvpserverler.org ekibinden destek talebinde bulunabilirsiniz.

Kaynak: www.pvpserverler.org/ .