PUBG Mobile cihaz engelleme özelliği | Hile yapanların telefonu mu banlanıyor?

PUBG Mobile'ın yeni cihaz engelleme özelliği adil bir oyun oynama sahası oluşturmak adına alınan kararlardan oluşuyor. Oyun içerisinde hile yapan kişilerin hesapları dondurulmadan direkt olarak telefona engel gönderiliyor. Kullanıcıların hile yapılan telefonlarla bir daha oyuna girmesi kesin olarak engellenmiş oluyor. Peki ama cihaz engelleme özelliği tam olarak nedir? PUBG Mobile konu hakkında ne açıklamada bulundu? Bir cihazı engellemek için kriter nedir? Cihaz ne kadar süre için engellenir? Cihaz engellenirse hesapta bundan etkilenecek mi? İşte detaylar...

PUBG Mobile'ın yeni cihaz engelleme özelliği adil bir oyun oynama sahası oluşturmak adına alınan kararlardan oluşuyor. Bu durum resmi internet sitesi ve oyuncu bildirimlerinde açıklandı. İşte Pubg Mobile cihaz engelleme özelliği detayları...

Pubg Mobile cihaz engelleme özelliği

Değerli Katılımcılar;

Daha adil bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla topluluk tarafından en çok talep edilen özelliklerden birini devreye alıyoruz: Cihaz Engelleme. Kötü niyetli olarak oyunun dengesini bozan oyuncular, gelmiş geçmiş en sert ihlal cezasıyla cezalandırılacaklar.

Cihaz engelleme özelliği: Eğer sistem bir oyuncunun hile yaptığını tespit ederse, oyuncunun cihazı kalıcı olarak engellenecektir ve bu cihaz kullanılarak oyuna giriş yapılması ya da bir oyun hesabı oluşturulması mümkün olmayacaktır.

Adil bir oyun ortamı oluşturmak ve bunu korumak konusunda kararlı olduğumuzdan, oyuncularımızın da dürüst olmalarını, hesaplarından keyif almalarını ve oyunda sportmen olmalarını istiyoruz. Herkesi kucaklayan bir oyun ortamı oluşturabilmemiz için bizimle çalışmaya devam edin.

Pubg Mobile Cihaz Engelleme Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir cihazı engellemek için kriter nedir?

Oyundaki dengenin altını oyan davranışlara karşı verdiğimiz mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla, kasıtlı olarak hile yapan ve oyun ortamını kötü yönde etkileyen oyuncuların kullandığı cihazları tanımlıyor ve kaydediyoruz. Bir cihazın kötü amaçlı olarak kullanıldığı tespit edildikten sonra, bu cihaz kullanılarak artık ne oyuna giriş yapılabilir ne de herhangi bir oyun hesabı açılabilir. Bu nedenle, lütfen bu riske girme!

Cihaz ne kadar süre için engellenir?

Kötü niyetli olarak oyun ortamına zarar veren davranışları bitirmek ve diğer oyuncuları da bu tür eylemlere tenezzül etmekten alıkoymak amacıyla, kuralları ihlal eden tüm cihazlar engellenecektir ve bu engelleme kaldırılmayacaktır.

Cihaz engellenirse hesapta bundan etkilenecek mi?

Eğer hesap normal şekilde kullanılabiliyorsa, başka bir cihazdan giriş yapılabilir. Eğer engellenmiş ya da dondurulmuş bir hesap için bir talepte bulunman gerekiyorsa, lütfen engellenmiş hesaplar için standart prosedüre bak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.