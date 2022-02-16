Podcast'lere yeni özellik: Apple'ın ıOS 15.4 güncellemesi ile neler gelecek? .

Apple'ın getireceği ıOS 15.4 güncellemesi ile birlikte yeni gelecek olan özellikler neler olacak? Apple'ın yeni güncellemesi ile Podcats tarafında da kullanışlılığı arttıracak özellikler getirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Dünyada en çok tercih edilen markalarında başında bulunan Apple, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için yeni güncelleştirme ve özellikleri beraberinde getiriyor. Bu zamana kadar yayınladığı güncellemeler ile birçok kullanıcının beğenisini kazanan Apple, yeni ıOS güncellemesi ile bu havayı korumak istiyor. Gerek sistemsel hataların giderilmesi gerekse de diğer alanlarda yapılan düzeltme ve yenilikler kullanışlığı ve kolaylığı beraberinde getiriyor. Son güncellemesinde emojilere de yer veren Apple, hamile bir adamın yeni emojilerde bulunması birçok Apple hayranı ve diğer kullanıcılar tarafından tepki görmüştü.

'Yeni güncelleme Apple, ile PodCast'lere filtreleme özelliği getiriyor'

Yeni gelecek iOS 15.4 güncellemesi ile artık Apple Podcast kitaplığınız daha derli ve toplu olarak gözükecek. Filtreleme seçeneği ile birlikte kargaşanın ortadan kalkması ile aradığınız yada dilediğiniz podcaste hızlıca ulaşabileceksiniz. Bu yeni eklenen filtreler, “Bölümler” ya da tüm sıralama seçeneklerini içeren bir listeyi gösteren “Tümünü Gör” düğmesi aracılığıyla görüntülenebilecek. Bunun yanında, bu filtreleri belirli bir sezona göre de kullanabilirsiniz.

IOS 15.4 GÜNCELLEMESİ İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER NELER OLACAK?

Koronavirüs sebebi ile maskelerin hayata girmesinden FaceID özelliğide nasibini almıştı. Birçok kullanıcı yüzünde bir maske varken FaceID kullanamadı. Yaşanan bu sorunu bilen Apple, 15.4 güncellemesi ile birlikte yüzünüzde maske olsa bile sizi tanıyacak olan yeni FaceID özelliğini kullanıcılarına sunacak. Ayrıca Apple'ın satıcıların ek donanım olmadan ödemeleri kabul etmesi ve insanların yemek faturaları gibi ödemelerinde para transferini kolaylaştıracak Tap to Pay API‘si getirmesi de bekleniyor. 36 yeni emoji, Apple Card widget'i ve daha fonksiyonel bir SharePlay özelliği de yeni güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Siz Apple'ın yeni gelecek 15.4 güncellemesiyle beklenen Podcast filtreleme özelliği ve diğer özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle belirtebilirsiniz... .