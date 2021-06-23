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Playstation 5 DualSense kolu nasıl güncellenir?

Sony'in yeni piyasaya çıkarmış olan oyun konsolu Playstation 5 modellerinde kontrol cihazı bazıların güncelleme hatası ile karşılaşılmıştı. Bizde sizlere PS5 DualSense kontrol aygıtınızı nasıl güncelleyeciğinizi haberimizde anlattık. İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
23.06.2021 17:04:30
Playstation 5 DualSense kolu nasıl güncellenir?

Teknoloji devi Sony geçen senenin Haziran ayında Playstation 5'i piyasaya sürmüştü. Playstation 5'in ortaya çıkmasının ardından merakla beklenen oyun konsoluna olan talep bir hayli fazlaydı. Hatta Playstation 5 bazı ülkelerde stokların bitmesinin ardından kara borsaya bile düşmüştü. Şimdilerde ise PS5'in kontrol cihazı olan DualSense'in güncellenmeme sorunu ile karşılaşılıyor. Bizde sizlere DualSense kontrol cihazınızı nasıl güncelleyeceğinizi anlatacağız.

DUALSENSE KONTROL CİHAZI OTOMATİK OLARAK NASIL GÜNCELLENİR?

1-) Cihazınzı uyku modundan çıkarın

2-) “24 Saat Sonra Bildir” ve “Şimdi Güncelle” seçeneğinin olduğu ekrana gelin

3-) DualSense aygıtınızı USB çıkışı olan bir kablo ile Playstation5'e bağlayın (Püf noktası burasıdır)

4-) “Şimdi Güncelle düğmesini” basın ve güncellemek için kumandadaki X düğmesine basın.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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