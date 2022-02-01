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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Pinterest, tarihinin en büyük yatırımını yaptı

Pinterest, tarihinin en büyük yatırımını yaptı

Popüler sosyal medya platformu Pinterest, bünyesine yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle alışveriş özelliği ekledi. Özelliğin, mobilya ve ev dekorasyonu odaklı olduğu ifade edildi.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:05:26
Pinterest, tarihinin en büyük yatırımını yaptı

Popüler sosyal medya platformu Pinterest, yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ile alışveriş özelliği eklediğini duyurdu. Özelliğin, mobilya ve ev dekorasyonu odaklı olduğu kaydedildi. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların, artık telefonlarındaki artırılmış gerçeklik lensi aracılığıyla mobilya ve diğer dekorasyon parçalarının evlerinde nasıl görüneceğini sanal olarak görebilecekleri belirtildi.

Aksam.com.tr'nin TechCrunch'tan aktardığı habere göre; artırılmış gerçeklik teknolojisiyle alışveriş özelliği daha önce Amazon, Shopify, Wayfair ve IKEA gibi birçok şirket tarafından kullanılmıştı. Pinterest de yeni özelliği kullanıma sunmak için Walmart ve Crate&Barrel West Elm gibi pek çok şirketle iş birliği yaptı.

PINTEREST, TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMINI YAPTI

ABD genelindeki 80 binden fazla alışveriş hesabında, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle alışveriş özelliği kullanıma sunuldu. Bu nedenle Pinterest'in, özelliği kullanıma sunmak için tarihinin en büyük yatırımını yaptığı belirtildi. Platform, daha önce artırılmış gerçeklik teknolojisiyle telefon kamerasından makyaj malzemesi deneme özelliğini de bünyesine eklemişti. .

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