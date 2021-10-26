Palantir Veri Şirketi'nin kurucusu Peter Thiel insanları gözetim amaçlı geliştirilen yapay zeka unsurları hakkında uyardı

Yıllardır birçok kişi tarafından endişe duyulan ve komplo teorilerinin vazgeçilmez unsurlarından bir olan Yapay Zeka çalışmaları hakkında ünlü veri firması Palantir’in kurucularından Peter Thiel bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Peter Thiel, insanların genel amaçlar neticesinde ortaya konulan ve kullanılan yapay zeka sistemlerinden ziyade devletler, kurumlar ve diğer kişiler tarafından gözetim amaçlı kurulan yapay zekadan endişe duyması gerektiğini vurguladı. Peki gözetim için kullanılan yapay zeka sistemeleri neden tehlikeli? Peter Thiel neden yapay zekanın komünist bir öze sahip olduğunu söylüyor? Neden Peter Thiel kripto para piyasasının daha özgürlükçü olduğunu düşünüyor? İşte tüm detayları ile Palantir veri firmasının kurucusu Peter Thiel’in yapay zeka ve kripto paralar hakkındaki düşünceleri….

Yıllardır birçok kişi tarafından endişe duyulan ve komplo teorilerinin vazgeçilmez unsurlarından bir olan Yapay Zeka çalışmaları hakkında ünlü veri firması Palantir'in kurucularından Peter Thiel bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Peter Thiel, insanların genel amaçlar neticesinde ortaya konulan ve kullanılan yapay zeka sistemlerinden ziyade devletler, kurumlar ve diğer kişiler tarafından gözetim amaçlı kurulan yapay zekadan endişe duyması gerektiğini vurguladı. Peki gözetim için kullanılan yapay zeka sistemeleri neden tehlikeli? Peter Thiel neden yapay zekanın komünist bir öze sahip olduğunu söylüyor? Neden Peter Thiel kripto para piyasasının daha özgürlükçü olduğunu düşünüyor? İşte tüm detayları ile Palantir veri firmasının kurucusu Peter Thiel'in yapay zeka ve kripto paralar hakkındaki düşünceleri….

CNBC'nin haberine göre, teknoloji milyarderi Peter Thiel, "İnsanların genel amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere geliştirilen yapay zekalardan ziyade toplumdaki bireyleri gözetmek amacıyla kullanılan gözetim bazlı yapay zeka hakkında daha fazla endişelenmeleri gerektiğine inanıyor”:

Büyük veri firması Palantir'in kurucularından olan risk sermayedarı Peter Thiel, Çarşamba günü Miami'de düzenlenen bir etkinlikte, genel amaçlar neticesinde üretilen yapay zekaya giden yolda, "komünist totaliter teknoloji" olarak tanımladığı gözetim yapay zekasınında bu süreçte etkin olduğunu söyledi. Genel amaçlar çerçevesinde üretilen yapay zekalar hakkında endişe duyanların aslında "gerçekten önemli olan şeye dikkat etmiyorlar" diyen Thiel, hükümetlerin insanları kontrol etmek için Yapay Zeka destekli yüz tanıma teknolojisini kullanacağını da sözlerine ekledi.

Peter Thiel'in yapay zeka hakkında yorumları, Bloomberg'in "Palantir seninle ilgili her şeyi biliyor" haberinden üç yıl sonra geldi. Thiel ayrıca yüz tanıma şirketi Clearview Yapay Zeka ve Gözetim Şirketi Anduril'e de yatırım yapmasıyla bilinmektedir. Piyasa değeri 48 milyar dolar olan Palantir, istihbarat teşkilatlarının ve hükümetlerin gözetim ve kamuya açık ve özel veri tabanlarındaki şüpheli kalıpları tespit etmek için kullandığı veri trolleme teknolojisi geliştirdi. Müşteriler arasında CIA, FBI ve ABD Ordusu olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda PayPal'ın kurucularından olan ve Facebook'un da yönetim kurulunda yer alan özgürlükçü Thiel, Silikon Vadisi'nin bugün altı veya yedi yıl önce olduğu kadar Yapay Zeka'dan bahsetmediğini söyledi. Özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan ve tüm dünyada etkin olarak faaliyet gösteren kripto para piyasasını sahip olduğu dağıtık sistemden dolayı özgürlükçü bir yapı olarak niteleyen Thiel, bu noktada kripto paralar ile yapay zeka arasında bir kaşılaştırma yaptı. Thiel, Yapay Zeka'nın özünde komünist bir anlayışın ürünü olduğunu belirtirken, kripto para birimlerinin komünist bir özden ziyade özgürlükçü bir sistemin ürünü olduğunu ve bu sebeple kripto para piyasasının daha başarılı olmasını arzuladığını bildirdi. Bu noktada Thiel şu ifadeleri kullandı:“Kriptoların özgürlükçü olduğunu ve temelde ademi merkeziyetçilik için bir güç olduğunu söylersek, o zaman Yapay Zeka'nın özellikle düşük teknolojili gözetim biçiminde esasen komünist olduğunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum.”

Kaynak: https://yro.slashdot.org/story/21/10/24/2136226/palantirs-peter-thiel-thinks-people-should-be-more-concerned-about-surveillance-ai

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