Özel Harekat birliklerine 'geleceğin askeri' teknolojisi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen ATOK Sistemi, geçen yılın sonunda teslim edildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Özel Hareket birlikleri tarafından sahada test edilen sisteme, farklı kullanıcılardan talepler geliyor.

Bu kapsamda, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile BİTES arasında SAHA Expo'da ATOK Sistemi temini için anlaşma imzalanacak.

Anlaşma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Harekat birliklerinin operasyonlara güvenli ve hızlı intikalini sağlamak üzere kullanılan Kirpi araçlarına ATOK Sistemi entegre edilecek.

Kirpi aracı üzerine kurulu özel haberleşme ağı ile operasyon sırasında, tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkanı sağlanacak. LTE haberleşme ağı ile istihbarat amaçlı fotoğraf, mesaj, video ve sayısal dosya paylaşımı mümkün hale gelecek. Sistemde yer alan ekipman ve algılayıcılarla dost birlik takibi, harita üzerinde rota ve görev planlama, acil sağlık müdahale kaydı gibi birçok kabiliyet sağlanacak. ATOK, bu özellikleriyle Özel Harekat birliklerinin terörle etkili mücadelesi için güç çarpanı oluşturacak.

Operasyon sahasında dost birlik takibi ve etkin istihbarat paylaşımı imkanlarının yanı sıra ATOK Sistemi ile insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) alınan görüntünün operasyon bölgesindeki taktik komuta kontrol merkezi aracı ve harekat merkezinde toplanması da sağlanacak.

ATOK Sistemi'nin Kirpi araçlarına entegrasyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve kuruma bağlı diğer birimlerin operasyonel faaliyetlerinin (meskun mahal, kırsal alan, toplumsal olay ve benzeri) daha koordineli ve kontrol edilebilir olması hedefleniyor. Böylece, güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Personel yeni nesil teknolojilerle donatılacak

ATOK, Tim İçi Haberleşme ve Anlık İstihbarat Sistemi olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen sistem, mobil bir mini bilgisayar ve buna kablosuz bağlı akıllı kol saati, algılayıcılar ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi giyilebilir bileşenlerden oluşuyor.

Sistemin ana sunucuları ve haberleşme sistemleri, zırhlı bir araç üzerine monte edilerek tüm sistem mobil hale getiriliyor. Zırhlı araç üzerine kurulu özel 4,5G/LTE haberleşme ağıyla operasyon sırasında tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkanı sağlanıyor. Bu kapalı ağ ile istihbarat ve bilgi paylaşımı mümkün hale getiriliyor. Operasyon sırasında kullanılan İHA'lara ait görüntüler de ATOK Sistemi'ne aktarılarak tim içinde paylaşılabiliyor.

ATOK Sistemi'nde, personelin anlık olarak konumları ve sağlık durumları harita üzerinde sergilenerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor. Ayrıca özel olarak geliştirilmiş mesajlaşma ara yüzü sayesinde her türlü istihbaratın (fotoğraf, video, sesli, yazılı mesaj, doküman ve benzeri) kapalı ağ üzerinden birlik içinde paylaşımına imkan veriliyor.

GPS bilgisinin olmadığı ya da karıştırıldığı durumlarda bile askerin konum bilgisi algılayıcılar yardımıyla hesaplanıp, birlik içinde paylaşılarak dost birlik takibinin sürekliliği sağlanıyor.

Sahada görev yapan askerin çeşitli ihtiyaçlarına göre donatılabilen ATOK Sistemi konfigüre edilebiliyor.