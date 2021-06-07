Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı

Oyunlarla ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Crysis'in mobil platformlar ile Nintendo Switch'e geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Crysis ekibi, bir süredir oyunla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Edinilen son bilgilere göre Crysis hayranları, yakın bir gelecekte Crysis remastered Trilogy isimli oyunla tanışma imkanı yakalayacaklar. Ancak geliştirici ekip yalnızca bu oyunla yetinmeyecek gibi görünüyor.

Piyasaya sürülen oyunlarla ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Crytek'in mobil oyuncular ile Nintendo kullanıcılarını da hedeflediğini söyledi. Microsoft ile Crytek arasında bir satın alma görüşmesinin olduğunu ve bu görüşmenin sonucu olarak da yeni oyun projelerin konuşulduğundan bahseden hesap, Microsoft bünyesine geçecek Crytek'in iOS ve Android platformu ile Nintendo Switch'e de geleceğini iddia ediyor.

Twitter hesabının iddialarına göre Crysis Mobile, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek E3 2021 etkinlikleri kapsamında duyurulacakmış. Ayrıca Microsoft ile gerçekleştirilecek anlaşmanın da bu etkinlik kapsamında duyurulacağı ifade ediliyor. Oyunun çok oyunculu olacağı ve 1'e karşı 50 konseptinde geliştirileceği de Crysis Mobile ile ilgili öne çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.