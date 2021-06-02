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Oyuncular Müjde: Battlefield 6 geliyor!

Bir süredir oyuncular tarafından merakla beklenen ve serinin devamı olan Battlefield 6'ın yayınlanma tarihi açıkladı. Peki Battlefield 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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02.06.2021 11:29:00
Oyuncular Müjde: Battlefield 6 geliyor!

Aksiyon oyunları arasında parmakla gösterilen bir yapım olan Battlefield, her yeni seri oyunu ile oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Oyunun üçüncü ve dördüncü serileri daha modern ortamlar sunarken, Battlefield 1, oyunculara 1. Dünya Savaşı atmosferini oldukça iyi bir şekilde yaşatmıştı. 2.Dünya savaşı hikayesine Battlefield 5 ile dahil olan oyun, oyunculardan beklenilen geri dönüşü alamamıştı. Oyuncuların eski savaş ortamlarına doyduğunu fark eden DICE'ın, Battlefield 6 oyununda oyuncuları yakın gelecekteki bir savaş ortamına sokması bekleniyor.

Battlefield 6, 9 Haziran'da piyasaya çıkıyor!

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Oyun hakkındaki diğer iddialardan biriside bu seride herhangi bir sayı ibaresinin yer verilmeyeceğidi. Ancak oyun 'Battlefield 6' olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Oyunun içeriği ile ilgili edilen iddia ise, standart çok oyunculu modunun aynı anda 128 oyuncuya oynama imkanı sunulacağı söyleniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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