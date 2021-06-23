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Oyuncular çok kızacak: Sony Playstation oyunlarına zam yaptı

Playstation Store, Türkiye'de sunucusu mağazasındaki oyunlara yeni zamlar yaptı. Bu yeni gelişme Türkiye'deki oyuncuları kızdıracağa benziyor.

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Google News - Timeturk
23.06.2021 17:38:20
Oyuncular çok kızacak: Sony Playstation oyunlarına zam yaptı

Sık sık oyun fiyatları ile gündeme gelen Sony'den yeni bir flaş gelişme yaşandı. Sony Playstation Store'daki başlıca oyunların fiyatlarında yukarı yönlü bir değişikliğe gitti. An itibari ile sosyal medyadan konuyla alakalı tartışmalı tweetler atılmaya başlandı. Twitlerin içeriğinde mevcut fiyatlandırmanın dahi pahalı olduğu bu yeni zam kararından sonra oyuncuların oyun almakta bir hayli zorlanacağı bahsetti. 

PlayStation Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmadı

Sony Türkiye yeni fiyatlandırmanın ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Zam'ın doviz kurlarındaki değişikliğin yerel paralar bazında yansıtıldığı düşünülüyor. 

İŞTE YENİ PLAYSTATİON STORE OYUN FİYATLANDIRMALARI

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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