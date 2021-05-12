Oyuncu Koltuğunda Trend: XPrime Oyuncu Koltuğu

Bilgisayar dünyası yeni gelişen alanları ile birlikte farklı olarak realitiy olarak da ilerlemektedir. Günümüz de bilgisayar oyunları gerçek ile kurgu arasındaki farkı minimum düzeye indirgemiş durumda. Hâl böyle olunca bilgisayar oyunlarına olan ilgi de her geçen gün daha çok artıyor.

Bundan yalnızca on yıl önce yalnızca gençler arasında popüler olan bilgisayar oyunlarının artık her yaştan oyuncusu var. Buda oyuncu koltuğu alanında geniş bir çerçeve oluşturmaktadır. Oyuncu koltuğu kullanıcıları için bu durum çok önemli ve dikkat edilmesi gereken durumdur.

Gelişmiş ve dünya çapında tutkunları bulunan pek çok bilgisayar oyunu zaman sınırlandırması içermiyor. Bazılarında oyun terk edildiği takdirde oyuncuya ceza uygulaması söz konusu. Bu tip durumlar oyuncuların bilgisayar karşısında geçirdikleri zamanın hayli uzun olması sonucunu doğurmakta. Ekran başında oturur vaziyette bu kadar uzun vakit geçirmek elbette bir süre sonra çeşitli bedensel ağrılara sebep olacaktır. Oyuncu koltuğunun ergonomik tasarımı bu gibi uzun süreli oturuşlarda kullanıcısına konforunu en üst seviyede tutmaya çalışmaktadır. Bu sayede oyun esnasında sırt, bacak kol ağrısı gibi durumların da önüne geçmiş olacaksınız.

Oyuncu koltuklarının geliştirilmesindeki en önemli amacı bilgisayar karşısında geçirilen uzun süreler boyunca beden sağlığını korumaktır. Herhangi bir standart şekilde yapılmış koltukta uzun süre oturmak özellikle sırt, boyun ve bel bölgelerinde çeşitli ağrılara neden olur. Oyuncu koltukları daha uzun süre ağrı hissetmeden oturmayı mümkün kılmakta. Oyun sırasında en önemli olan konsantrasyonun son derece önemli olduğu oyunlarda sırt ve bel ağrısı çekerken oyuna odaklanmak ve başarı göstermek elbette zor olacaktır. Oyuncu koltuğu kullanımı bedensel konfor sunmak suretiyle oyunda sergilediğiniz performansın yüksek olmasını da sağlar. Bu performans ile de istediğiniz sonuçları alacaksınız.

Oyuncu koltuklarının yanında birde oyucu masaları ile oyun keyfinizi daha çok artacaktır.

Oyun anlamında ne kadar oyuncu koltuğu önemli ise oyuncu masaları da artık en önemli ürünlerin başında gelmektedir. Bu ürünler espor oynayanlar için özel olarak üretilmiştir. Klasik bir bilgisayar masasına göre fonksiyonel ve çarpıcı dizaynları ile ilgi çekmektedir. Oyuncuların uzun süre bilgisayar kullanmasını göz önünde bulundurulduğunda masanın özellikleri çok önemlidir. Masa üzerin senin istediğiniz alanlar üzerine Mouse ped yerleştirilmektedir. Bu sayede kolay bir Mouse kullanımı yapacaksınız. Ayrıca yapışkan yüzeyi ile de içeceklerinizi yanlışlıkla gözükmesi gibi sıkıntılı durumların önüne geçmiş olursunuz. Genişletilmiş alanları ile size daha rahat bir konfor sağlamaktadır. Led şeritler sayesinde sizlere daha iyi bir destek sağlamaktadır. Bu sayede oyun sayesinde daha çok zevk alarak oyununuzu oynayacaksınız. Oyuncu masası'nın kolay ayarlana bilen fonksiyon ayarı ile oyun sırasında ve diğer video izleme zamanında farklı modlara alarak kendiniz için kolaylık sağlamış olacaksınız. Buda oyunlarda performans artmasına ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayacaktır.

Oyuncu koltukları ve ofis koltukları birbirlerinde farklı şekilde olmaktadır.

Ofis koltuğu tasarımsal olarak oyuncu koltuklarına göre daha küçüktür. Ofis koltuklarında daha çok sırt bel desteği sağlamaktadır. Bu sayede ofiste bilgisayar başında çalışır iken sizi zorlamaz fakat hiçbir ofis koltuğundan, oyuncu koltuğu performansı beklemek kesinlikle doğru değildir. İsimlerinde sadece koltuk idaresi birbirleri ile aynıdır. Kullanım bakımından ne kadar farklı olduklarını görünüşleri ile hemen fark ettirmektedir. Ofis koltuklarında kalite her zaman önemlidir. Bunun nedeni iş performansı yükseltmenizde sizler yardımcı olan ilk ürünlerin başında gelmektedir. Kalitesiz bir ofis koltuğu bel sırt ağrıları ile sizleri baş başa bırakmaktadır. Bu nedenleri göz önüne aldığınızda kullandığınız üründen emin olarak kullanımı sağlayınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.