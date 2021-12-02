Oyun severlere mutlu haber… Epic Games’ten 2 ücretsiz oyun

Her hafta seçili oyunları ücretsiz olarak oyun severlerin beğenişe sunan Epic Games bu hafta da 2 oyununu ücretsiz olarak paylaşıma açtı.

Gamerların gözde oyun firması Epic Games bu hafta da 2 oyununu ücretsiz olarak kullanıcılar ile paylaşıma açtı.

Firma tarafından ücretsiz indirme seçeneği sunulan oyunları bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Epic Games'in verdiği oyunlar 80 TL değerinde.

Epic Games bu hafta Dead by Daylight'da dahil olmak üzere 2 adet ücretsiz oyun veriyor.

DEAD BY DAYLİGHT

Dead by Daylight, bir oyuncunun vahşi Katil rolünü üstlendiği ve diğer dört oyuncunun Katil'den kaçmaya ve yakalanıp öldürülmekten kaçınmaya çalışan Hayatta Kalanlar olarak oynadığı çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.