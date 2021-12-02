DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Taciz ile suçlanıyordu... Papa istifasını kabul etti
Azerbaycan Atabeyliği'nden Moğol istilasına
JCR Raporu ve derecelendirme esasları
Trump’ın politikasına geri dönülüyor: Meksika'da Kal
Kuveyt Türk, 'ferah' çalışma modeli ile sürekli esnek çalışmaya geçti
Trendyol'da kasım kampanyalarında 63 milyon ürün satıldı
Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını zenginleştirdi
Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov atandı
Daikin e-ticaret kanalında cirosunu 3'e katladı
Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı
KARDEMİR, demir yolu tekerleği setini Eurasia Rail Fuarı’nda tanıttı
Yurt dışı sigorta ile ebeveyn koruması
THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı
Güler Sabancı: Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Oyun severlere mutlu haber… Epic Games’ten 2 ücretsiz oyun

Oyun severlere mutlu haber… Epic Games’ten 2 ücretsiz oyun

Her hafta seçili oyunları ücretsiz olarak oyun severlerin beğenişe sunan Epic Games bu hafta da 2 oyununu ücretsiz olarak paylaşıma açtı.

2 Saat Önce
2021-12-02 20:58:02
Oyun severlere mutlu haber… Epic Games’ten 2 ücretsiz oyun

Gamerların gözde oyun firması Epic Games bu hafta da 2 oyununu ücretsiz olarak kullanıcılar ile paylaşıma açtı.

Firma tarafından ücretsiz indirme seçeneği sunulan oyunları bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Türk Telekom Reklamı

Epic Games'in verdiği oyunlar 80 TL değerinde.

Epic Games bu hafta Dead by Daylight'da dahil olmak üzere 2 adet ücretsiz oyun veriyor.

DEAD BY DAYLİGHT

Dead by Daylight, bir oyuncunun vahşi Katil rolünü üstlendiği ve diğer dört oyuncunun Katil'den kaçmaya ve yakalanıp öldürülmekten kaçınmaya çalışan Hayatta Kalanlar olarak oynadığı çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur.

WHİLE TRUE LEARN ()

Sinir ağları üreten bir makine öğrenimi uzmanısın ama kedin bu konuda senden daha iyi. Kedinin daha neler yapabileceğini öğrenmek amacıyla bulmacaları çözerek kedin için bir çeviri sistemi kur. Büyük bir servet kazan, kedi kıyafetleri al ve makine öğreniminin gerçekten nasıl çalıştığını öğren!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş