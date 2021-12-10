OPPO ilk katlanabilir telefonu piyasada çok konuşulacak

Samsung'a rakip olacak Oppo Find N telefon piyasasında iddialı olacağı tahmin ediliyor.

OPPO Find N, şirketin dört yıllık yoğun Ar-Ge çalışmaları ve altı nesil prototipler aracılığıyla doğdu. Piyasada bulunan çoğu akıllı telefon benzer konfigürasyonlar ve tasarımlar sunuyor. Lau'ya göre, akıllı telefon endüstrisi, yüksek yenileme hızları, mobil fotoğrafçılık, hızlı şarj vb. özellikler sunma konusunda bir sınıra ulaştı. Bu nedenle, şirket şimdi katlanabilir segmente girmeye karar verdi.

OPPO, 2018'de ilk Find N prototipi üzerinde çalışmaya başladı. Samsung, Huawei ve Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonlarını zaten tanıtmış olsa da, OPPO henüz bir tane piyasaya sürmedi. Lau, "trendlere ayak uydurmak için acele etmek yerine harika bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazır olduğunda bir ürünü daha sonra piyasaya sürmenin daha iyi olduğuna" inanıyor. Find N'nin güzel ve kullanıcı dostu bir cihaz olacağını da sözlerine ekledi. OPPO, diğer markaların katlanabilir telefonlarında görülen ekran kırışıklığı ve dayanıklılık sorunları gibi sorunları çözmek için çaba sarf ediyor. Raporlar, Find N'nin 8 inç LTPO OLED 120Hz dahili ekrana, 32 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel (Sony IMX766) + 16 megapiksel (Sony) ile üçlü kamera ünitesine ve 65W hızlı şarj destekli 4.500mAh pile sahip olacağını gösteriyor. Snapdragon 888 SoC, 12 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama ve Android 12 ile donatılacak. Teknolojioku

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.