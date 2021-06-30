OLED ekranlı Apple iPad iddiası: İki yeni model OLED ekrana sahip olacak

The Elec'te yayınlanan bir habere göre Apple'ın yeni çıkaracağı iki iPad modelinin ekranlarında OLED teknolojisi kullanılacak. Yeni iPad'ler OLED ekranlara mı sahip olacaklar? İşte detaylar...

OLED ekranlı iPad Pro 2023'te

The Elec, Apple'ın önümüzdeki yıl ilk OLED ekranlı tabletini piyasaya süreceğini iddia etti. Bununla birlikte, Apple'ın ilk OLED modelinin 2022'de 10.86 inçlik bir sürümle geleceğini de ekledi. Ayrıca bunun bir iPad Air olacağını ileri sürdü. Zira Apple, teknolojiyi öncelikle alt modellerde kullanmak istiyor.

İddialar bununla da sınırlı kalmıyor. 2023'te Apple, 11 inç OLED iPad ve 12.9 inç OLED iPad piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar iPad Pro serisinin boyutları olduğu için haber, Apple'ın OLED pro özelliğini profesyonel modellerinden önce iPad Air‘e getireceğini iddia etti.

Ayrıca haberde, “Şirketin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPad ve 2023'teki halefleri için farklı OLED yapıları uygulayacağı yönünde güçlü bir ihtimal var.” ifadesi yer aldı. 2022 modelinin sert OLED ve TFE'ye sahip olduğunu ekledi. Ancak 2023 sürümleri ise esnek bir OLED ekrana sahip olacak. Apple'ın iPhone'larında kullandığı OLED sistemini takip edebilir.

Gelecek yılın OLED ekranlı iPad modeli düşük sıcaklıkta polikristal silikon (LTPS) ince film transistöre (TFT) sahip. Ayrıca Apple mühendisleri üründe kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanları kullanacak. Bu, iPhone'lardaki OLED yapısıyla aynı.

Apple, iPhone X‘in 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone'larda esnek OLED kullanmıştı.

via: Shifdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.