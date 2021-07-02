NVIDIA, GeForce Now İstanbul sunucusunun açılacağını açıkladı

Bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, yeni sunucusunu İstanbul'da faaliyete geçirecek. Twitter üzerinden bir takipçisinin sorusunu yanıtlayan NVIDIA GeForce Türkiye yetkilileri İstanbul sunucusun yakında hizmete gireceğini açıkladı. Peki NDIVİA GeForce Now İstanbul sunucusu ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Twitter üzerinden yapılan bir paylaşıma cevap veren GeForce Now Türkiye yetkilileri, yaptıkları açıklamada, “Sevgili Orhun, İstanbul sunucumuz bir hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Kullanıcılarımız uzun zamandır bekleme sorunu ile karşılaşmamakta. Paylaşımın ve değerli görüşlerin için çok teşekkürler.” dedi. Ek olarak GeForce Now Preimum üyeliğe sahip abonelerine 50 TL Steam Cuzdan Kodu vereceğinide söyledi.

GeForce Now Türkiye'nin İstanbul sunucusu açacağını açıkladığı o tweet;

GeForce Now tarafından gönderilen mesaj

“50 TL Steam Cuzdan Kodu hediye! GeForce NOW'a premium abone ol, 50 TL Steam Cuzdan Kodu kazan! Kampanya sinirli sayida kullanici icin gecerlidir.”

Kampanya şartları

Kampanya, 1 Temmuz Perşembe Günü saat 16:00 ile 8 Temmuz Perşembe saat 23:59 arasında geçerlidir.

Kampanya kapsamında aldığınız 179,7 TL'lik 3 Aylık Premium abonelik karşılığında 50 TL değerinde Steam Cüzdan Kodu, 74,9 TL'lik Aylık Premium abonelik karşılığında 20 TL değerinde Steam Cüzdan Kodu kazanırsınız.

Kampanya, kampanyanın başlamasından itibaren premium abone olacak ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır.

Premium abonelik karşılığında kazandığınız Steam Cüzdan kodu GAME+'a abone olduğunuz email adresinize en geç 7 iş günü içerisinde gönderilecektir.

GAMEPLUS gerekli gördüğü takdirde kampanya şartlarında değişiklik yapabilir, kampanyayı daha erken sonlandırabilir.

Bu kampanyaya katılan herkes yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.