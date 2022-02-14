Teknolojinin günden güne gelişmesiyle beraber gündelik işler kolaylaşırken resmi işlemlerde de bu kolaylık kendini göstermeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Nüfusmatik birçok kişinin gündemin bulunmakta. Peki, Nüfusmatik hangi illerde bulunuyor?

Nüfusmatik nedir? Nüfusmatik hangi işlemleri yapabiliyor? Nüfusmatik hangi illerde bulunuyor? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından arama motorlarında aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Nüfusmatik nedir?

Nüfusmatik, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabilecek.

Nüfusmatik hangi işlemleri yapabiliyor?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlarımız Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir.

1-Kimlik Kartı İşlemleri (Bilgi Görüntüleme, Pin, Kişisel Mesaj değiştirme vb.)

2-Adres Beyanı,

3-Kimlik Kartı Başvurusu,

4-15 Yaş Altı Çocukların Ebeveynleri Tarafından Kimlik Kartı Başvurusu,

5-Kimlik Kartına e-imza Yükleme,

6-Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Yükleme,

7-Randevu, işlemleri

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

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