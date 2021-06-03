Norton, artık kripto para piyasısında kullanıcılarını koruyacak

Anti-virüs programı olan Norton, kripto varlık piyasası için kullanıcılarının güvenliği amacıyla bir yazılım geliştirdi. Norton'un kripto para için hizmete sunacağı yazılım nedir? İşte detaylar...

Uzun yıllardır Anti-virüs yazılımları geliştiren Norton, şimdilerde ise kripto para madenciliği için düğmeye bastı. Kripto para çılgınlığına adım atmayı düşünen ancak dolandırılmaktan korkan herkes için antivirüs ve kimlik hırsızlığı koruması sağlayan NortonLifeLock ile birlikte kripto dolandırıcılığına karşın olası durumlar için çözüm sağlayamayı amaçlıyor.

Şirket konuyla alakalı yaptığı basın açıklamasında Norton Crypto'nun “tüketicilerin güvenilir Norton 360 platformu aracılığıyla güvenli ve kolay bir şekilde kripto para madenciliği yapmalarını sağlamak için tasarlanmış bir özellik” olduğunu söyledi.

Norton Crypto ile işlemleriniz güven altında

Antivirüs programı olan Norton 360, bu zamana kadar bulut yedekleme hizmeti, bir VPN ve LifeLock eklentileri aracılığıyla bir kimlik hırsızlığı koruma hizmet sunuyordu. Şirket yeni özelliği Norton Crypto ile birlikte hem madeni para hem de kripto para cüzdanı alanına da yönelerek hizmetini genişletecek. Nortondan yapılan açıkamaya göre, “Müşteriler, sabit disk arızası nedeniyle kaybedilmemesi için bulutta depolanan Norton Crypto Cüzdanları'ndan kazançlarını takip edebilecek ve aktarma yapabilecek. Plana göre ilk etapta ethereum madenciliği için destek verilecek daha sonrasında kademeli olarak diğer kripto varlık madenciliğine desteğini sunacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.