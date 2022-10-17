“NFT tüm dünyayı saracak bir teknoloji”

Kurucusu olduğu Ninja Traders topluluğu ile tanınan Kemal Anıl Hiçyılmaz, NFT’ler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YouTube için hazırladığı özel içerikler ve kurucusu olduğu Ninja Traders topluluğu ile imza attığı projelerle adından söz ettiren Kemal Anıl Hiçyılmaz, "NFT gelip geçici bir trend değil. Sanat dünyasının kripto paralara adım atmasıyla popülerleşen bu benzersiz dijital varlıklar artık çok fonksiyonlu kullanılabilen bir teknoloji" diyor.

"Ninja Squad" adlı NFT koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Ninja Traders topluluğunun kurucusu Kemal Anıl Hiçyılmaz, NFT'lerin geleceğini değerlendirdi. Ekibiyle hem kripto hem de NFT alanında girişimlerini devam eden ve dev markalar için projeler üreten Hiçyılmaz, "NFT'ler, sanat dünyası, futbol takımları ve video oyunu endüstrisinde popülaritesini her geçen gün artırıyor. Bu dönüşüm ve dijitalleşme sürecinde yenilikçi gelişmeleri reddeden veya takip etmekte geri kalanlar büyük pişmanlık yaşayacak" dedi.

NFT'ler yüksek getiriler sunuyor

NFT'ler arz talep dengesine göre fiyatlandığı için çok popüler projelerin erken yatırımcıları yüksek talep karşısında çok ciddi getiri elde edebiliyor ancak bu NFT'ler arasında çok fazla balon proje olduğu için sonu hüsranla sonuçlanabiliyor.

NFT'leri bir yatırım aracından ziyade blockchain teknolojisinin eğlenceli meyvesi olarak düşünebilirsiniz, NFT teknolojisi ile konser bileti satabilir, her çeşit üyelikler satabilir, eğitim verebilir, oyun yapabilir bir çok şey yapabilirsiniz. Her sektöre dokunabilen ve bunların dışında sanatı dijitalleştiren bir teknolojis olması ile birlikte ciddi talep görüyorlar.

Şirketler yatırımlarını artırıyor

Kemal Anıl Hiçyılmaz, NFT'lerin günümüzde özellikle sanat, spor ve oyun alanlarında kullanılsa da yakın zamanda tüm sektörlerde yaygınlaşacağını belirtti: "Kişiler ve şirketler, topluluk oluşturmak, var olan toplulukları büyütmek ve kâr etmek için bu teknolojiyi kullanmanın yollarını arayacak. Çünkü gelecekte var olmanın önemli bir adımı NFT'ler olacak. Dev şirketlerin önemli bütçeler ayırarak bu alana yatırım yapmaları da bunun en büyük kanıtı." .