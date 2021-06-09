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NFT eseri olarak satışa çıkarılanlar arasına yeni bir isim daha eklendi: Doge

Doge'nin yaratıcısı olan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, Doge ile NFT eseri oluşturarak satışa çıkardığını açıkladı. NFT nedir? Doge NFT fiyatı nedir? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
09.06.2021 15:08:34
NFT eseri olarak satışa çıkarılanlar arasına yeni bir isim daha eklendi: Doge

 Doge akımını başlatan Atsuko Sato, Doge ile NFT eseri oluşturarak satışa çıkardığını açıkladı. Doge'nin yaratıcısı Atsuko Sato, 2010'dan belli hayatımızda olan Doge'yi ölümsüzleştirmek istiyor. 

Doge NFT olarak satışa çıkarıldı

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Türkçe karşılığı Kopyalanamayan Dijital Eser (NFT) olan nitelendirilen ve ölümsüzleştirilmek adına bir alıcı tarafından korunması amaçlanan sistem, bu zamana kadar birçok eserin belirli bir ücret karşılığı satılması alışkanlığını kazandırdı. Jack Dorsey'in ilk Tweet'ni 2.5 milyon dolara satması NFT'nin trend haline gelmesinde en büyük rolü oynadı. Şimdilerse ise bu kervana herkesin tanıdığı bir isimde dahil oldu. Atsuko Sato, NFT furyasının hızla yayılmasıyla birlikte Doge akımını NFT eserine dönüştürerek 8 Haziran'da satışa çıkardı. 

Açık arttırma yöntemi ile satışa çıkan Doge, eserin gelirinin hayır kurumlarına bağışlanacağı duyuruldu. 11 Haziran'da sona erecek olan açık artırma şu ana kadar yapılan en yüksek teklif 7 ETH(Ethereum) yani yaklaşık 168.000 dolar. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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