Netflix'ten üzen haber! 2023'te sona erecek: Beklenen sonunda oldu 2023'te artık yapılmayacak

Uzun süredir Netflix kullanıcılarını tedirgin eden gelişmede tarih verildi. Daha önce şifrelerini başkaları ile paylaşanlar alınan yeni karar ile artık bunu yapamayacak. Netflix şifre paylaşma özelliğine son vereceği tarihi açıkladı. Şifresini başkaları ile paylaşmak isteyenler ise ek ücret verecek. Tarih olarak ise 2023 açıklandı. Netflix'ten gelen bu haber pek çok aboneyi ve kullanıcıyı üzdü.

Netflix kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuru platform tarafından yapıldı. Aylar öncesinden zaten bunun olacağının sinyalleri yavaş yavaş verilmişti. Netflix son darbesinde ise tarih verdi. Şifresini paylaşanlar bundan sonra bunu yapamayacak. Şifre paylaşma opsiyon olarak sunulacak ve ek ödeme gerekecek. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu uygulamanın başlayacağı tarih de açıklandı.

Netflix son zamanlarda yayın politikası ve içerikleri ile eleştiriliyordu. Abone sayısı da uzun zamandan sonra ilk defa düşül gösteren Netflix radikal kararlara yöneldi. Bunlardan birisi de şifre paylaşmaya son vermek. CNet'in aktardığına göre Netflix'te şifre paylaşma özelliği ücrete tabi tutulacak. Şifresini başkaları ile paylaşmak isteyenler ek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

2023'te sona erecek

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımı tarih olcak.

Netflix'in açıklaması şu şekilde: “Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023'ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz.”

Şifre paylaşmak opsiyon olacak

IP üzerinden şifre paylaşma durumu tespit edilirse paylaşılan şifre ile açılan yayınlar kapatıalcak. Şifresini paylaşmak isteyenler ise bunu ek bir ücret ödeyerek yapacak. Bunun için artık "alt hesap" veya "ekstra üye" seçeneklerinin devreye sokulacağı belirtiliyor.

Zamlı Netflix ücretleri ne kadar?

Nisan 2022'de Temel Plan 45,99 TL‘ye yükseldi. Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 93,99 TL oldu.

Netflix'in Türkiye'de kaç abonesi var?

Netflix Türkiye güncel abone sayısı her sene artış gösteriyor. 2020 yılında 1,7 milyonu geçen Netflix abone sayısı güncel olarak 3,5 milyon aboneyi aştı. Türkiye'de en çok abonesi bulunan platformlardan olan Netflix, 2022 bitmeden 4 milyon abone seviyesini de görebilir. .