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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Netflix şifre paylaşma dönemini bitiriyor

Netflix şifre paylaşma dönemini bitiriyor

Netflix, hesapların üyelerin hanesi dışında ek bir ücret karşılığında paylaşılmasına izin verecek özelliği test ettiğini açıkladı.

38 Dakika Önce
2022-03-17 20:27:27
Netflix şifre paylaşma dönemini bitiriyor

Netflix kullanıcıları tek bir üyelikle şifre paylaşarak premium üyelikte dört kullanıcı, standart üyelikte ise iki kullanıcı için profil oluşturulabiliyor ve bu kullanıcıların hepsi aynı anda farklı adreslerden izleyebiliyor.

Artık platfromda tek bir üyelik ve ekstra ücretle oluşturulacak diğer alt üyelikler ile yalnızca iki farklı konumda, iki farklı cihazda çalışabilecek.

Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'da standart ve premium planlarındaki üyelerin iki kişiye kadar eklemesine izin veren özellikleri test ediyor.

Platfom ayrıca, temel, standart veya premium bir plandaki üyelerin profil bilgilerini yeni bir hesaba veya geçmiş görüntüleme ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi verileri tutan bir alt hesaba aktarmalarına izin verecek başka bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şirket şu anda birlikte yaşayan kişilerin Netflix hesaplarını paylaşmalarına izin veriyor. Ancak şirket, planların hesapların ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda bazı karışıklıklar yarattığını ve bunun yeni içeriğe yatırım yapma yeteneğini etkilediğini de sözlerine ekledi.

Ekstra üye ekle dönemi başlıyor

Netflix Standart ve Premium planlarına sahip olan müşteriler “Ekstra Üye ekle” özelliği sayesinde birlikte yaşamadıkları en fazla iki kişi için yeni profil oluşturabilecek. Ekstra iki kişinin her biri kendi profili, kişiselleştirilmiş dizi/film önerileri, oturum adı ve şifresi olan yan hesaplar yaratabilecek. Netflix'e göre bu, ayrı hesap açmanın maliyetinden daha ucuz olacak. .

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