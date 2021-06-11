Netflix, e-ticaret sitesi kurduğunu açıkladı: İşte bazı ürünler ve fiyatları

Online dizi ve film platformu olan Netflix, yeni bir e-ticaret sitesi kurduğunu açıkladı. Peki Netflix yeni e-ticaret sitesinde ne satacak? Netflix'in e-ticaret sitesinindeki ürünlerin fiyatı nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen online platformlarından olan Netflix, yeni e-ticaret sitesi kurduklarını açıkladı. Buna göre Netflix, bünyesinde barındığı popüler 'Netflix Orijinal' yapımlarının ürünlerini netflix.shop adresinden satışa çıkaracak. Kullanıcılar, bu platform üzerinden satışa sunulan giyim ürünleri ve özel tasarım aksesuarları satın alabilecek. Netflix, yaptığı bu girişim ile birlikte toplam gelirini arttırmak istiyor. İlk ürünlerin neler olduğunu merak eden takipçiler için Netflix bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, netflix.shop'ta sadece 'Özel Seri' ürünler yer alacak. Ayrıca site içerisindeki tasarım ürünleri, ünlü dizaynerlar tarafından meraklısının beğenisine sunulacak. netflix.shop adresi şuanda resmi olarak faaliyete girse de içinde bulunan ürünler sınırlı sayıda. Önümüzdeki günlerde Netflix'in ürün yelpazesini genişletmesi bekleniyor.

İşte Netflix'in yeni e-Ticaret sitesinden görüntüler;

Netflix'in e-ticaret sitesine eklediği ürünleri incelediğimiz zaman bazı popüler anime dizilerden Yasuke ve Eden ile Lupin tasarımlı ürünler eklediğini görüyoruz. Ancak şirket bu kadar ürün ile de yetinmeyecek ileri zamanlı aksiyon planında ise Stranger Things ile The Witcher gibi popüler dizilerin ürünleride olması bekleniyor.

Netflix'in netflix.shop'ta satışa çıkardığı ürünlere baktığımızda Yasuke White Katana t-shirtünün 30 dolar (252tl) fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. BEAMS tarafından tasarlanan ve üzerinde "Eden" yazısı bulunan bir t-shirt ise 45 dolara satılıyor. Yine Yasuke temalı bir kolyeyi ise 95 dolar karşılığında satın alabilirsiniz. Eğer sizde Netflix'in yeni e-ticaret sitesine ulaşmak ve ürünlerden satın almak isterseniz. BURAYA tıklayarak siteye geçiş yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.