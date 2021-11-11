NATO ülkeleri Hürkuş'u ordularında kullanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş'un NATO'da geçerli sayılacağını ve ülkelerin ordularında kullanabileceğini söyledi. 'Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli' açıklamasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Hürkuş'un Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla NATO ülkelerine ihraç edilebileceğini ifade etti. "Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli" açıklamasını yaptı.

İsmail Demir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Burada amaç şirketlerin bir araya gelmesi, kabiliyetlerini sergilemeleri. Sanayi ve teknoloji ekosistemini ve birbirlerini tanımalarını istiyoruz. SAHA EXPO'ya katılımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz.

Milli Muharip Uçak'ta hedef 2023'te hangar çıkışı

Milli Muharip Uçak'ın bir an önce gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllardaki faaliyetlerimizle tecrübeli insan kaynağımız, mühendisimiz arttı. Bu ortamda biz dünyada çok iddalı bir işe girdik. Çok sayıda ülkede bu proje yok. Hedef 2023'te hangar çıkışı. 2025'te ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah testler sonucu uçağımızı çıkaracağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan insan kaynaklarını kullanmak istiyoruz.

"Parayla satın alamayacağınız teknolojileri yapıyoruz"

Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.

Hürkuş NATO'da kullanılabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli"

Milli Muharip Uçak'ta sona doğru

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk yayınında, Türkiye'nin önemli savunma sanayi projelerine dair açıklamalarda bulundu.

Kotil F-35 projesinin 60 milyar dolara mal olduğunu, Milli Muharip Uçak projesini de 10 milyar dolara çıkarabileceklerini söyledi.

"MMU'da ilk protitip 2022'de"

Yerli ve milli savaş uçağının ilk prototipinin 2022'de hazır olacağını vurgulayan Kotil, seri üretimin ise 2028 yılında başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye'nin 2030 yılında F-35 ve F-16'ya ihtiyacı kalmayacağını belirtti.

Milli Muharip Uçağın üretim sonrası satış ücretinin ise 100 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Temel Kotil, Türkiye'nin ilk ağır sınıf taarruz helikopteri olacak ATAK-2 helikopterinin de 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini ifade etti.

Ön teslimatta ilk aşamada 3 ATAK-2 helikopterinin envantere girmesi bekleniyor.

SHGM: Havacılıkta tarihi adım

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), NATO'nun SHGM'yi 'sivil havacılık otoritesi' olarak tanıdığını açıkladı. Hürkuş'un NATO'da kullanıbileceği "Türk sivil havacılığı için tarihi bir öneme sahip olan bu gelişmeyle birlikte SHGM onaylı başta Hürkuş olmak üzere tüm hava araçları artık NATO üyesi ülkelerde kullanılabilecek" sözleriyle ifade edildi.

Bakan Karaismailoğlu: NATO bünyesinde kabul görmesi sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamalarda SHGM ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda bu başarıya ulaşıldığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Alınan karar gereği SHGM, Amerika Federal Havacılık İdaresi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Kanada Sivil Havacılık Otoritesi ve Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi otoriteleri ile birlikte sivil havacılık otoritesi olarak doğrudan tanındı" diye konuştu.

“Tarihi bir adım” olarak nitelendirilen bu gelişmeyle ilgili Karaismailoglu, "SHGM'nin onaylı sivil havacılık otoritesi olarak tanınması ile SHGM tarafından tip sertifikası verilmiş hava araçları, ekipman ve parçalarının uçuşa elverişliliklerinin NATO bünyesinde kabul görmesi sağlanacak. Türkiye'deki sivil operatörlerin ve NATO'ya hizmet sağlayıcıların uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin NATO adına SHGM tarafından denetim ve yetkilendirilmesi söz konusu olacak" dedi.

Ayrıca Karaismailoğlu "SHGM tarafından onaylı Hürkuş NATO üyesi ülkelerin ordularında askeri amaçla kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Gökbey'in de onay alması bekleniyor. Ayrıca ileride SHGM'den onay alacak tüm hava araçları ve İHA'lar da bu kapsamda değerlendirilecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.