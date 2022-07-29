NASA, uydumuz Ay’da keşfedilen şaşırtıcı çukurların sırrını ortaya çıkartıyor

NASA bilim insanları, Ay'da keşfedilen uygun sıcaklıktaki çukurların sırrını çözmeye başladı.

Lunar Reconnaissance Orbiter'dan (LRO) elde edilen veriler, bilim insanlarının Ay'ın sabit ve insan dostu sıcaklıklar sunan yaklaşık 200 “çukur” barındırdığı sonucuna ulaşmalarını sağladı. Çarşamba günü NASA tarafından yapılan açıklamada, çukurların “her zaman rahat bir 63F/17C (sıcaklığı) civarında gezindiği” belirtildi. Sabit 17C sıcaklık, tam bir Ay günü boyunca 127C/260F ile -173C/-280F arasında dalgalanan Ay'ın geri kalanıyla belirgin bir tezat oluşturuyor.

Diğer bölgelerde bu sıcaklıklarla başa çıkmak, makineler ve insanlar için Ay'ın keşfini büyük ölçüde karmaşıklaştırıyor. Bu yüzden de Ay'ın sıcak noktaları oldukça önemli bölgeler olarak öne çıkıyor.

Geophysical Research Letters dergisinde çukurlar hakkında bilgi yayınlayan araştırmacılar, “2009 yılında JAXA'nın SELENE uzay aracı tarafından Ay'daki çukurların keşfinden bu yana, bunların keşif araçları ve astronotlar tarafından keşfedilebilecek mağaralara erişim sağlayıp sağlamadığı konusuna ilgi duyulmuştur” dedi.

Makalenin üç yazarı, UCLA gezegen bilimi profesörü David Paige, Colorado Boulder Üniversitesi'nden Paul Hayne ve UCLA araştırmacısı Tyler Horvath, 11 yıldan fazla bir süredir Ay yüzeyindeki sıcaklıkları izleyen LRO'daki The Diviner cihazından gelen verileri kullandı.

Araştırmacılar, termal ortamı ay yüzeyindeki diğer yerlerden daha misafirperver olduğu için Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tarafından 1969'da ziyaret edilen aynı bölge olan Mare Tranquillitatis'in içindeki çoğunlukla silindirik bir çukura odaklandı. Grup, yüksek sıcaklıklara yol açabilecek geometri ve ısı transferini anlamak için verileri kullanarak zamana bağlı 2 boyutlu ve 3 boyutlu modelleri işledi.

Araştırmacılar, çukurun içindeki sıcaklığın sadece rahat bir sıcaklık olmadığı, aynı zamanda benzer istikrarlı bir ortama sahip olması gereken bir mağaraya bağlı olduğu sonucuna vardı.

Çukurun ve benzer diğerlerinin çökmüş bir mağaranın tavanı tarafından yaratıldığını öne süren araştırmacılar, "Eğer bir mağara böyle bir çukurdan uzanıyorsa, o da tüm bir ay günü boyunca 1°C'den daha az değişen, uzunluğu boyunca bu konforlu sıcaklığı koruyacaktır" dedi.

Araştırmacılar, "Ay'ın uzun süreli kolonizasyonu ve keşfi için çukurlar arzu edilen bir yaşam alanı sağlayabilir: sürekli zararlı radyasyon, darbe ve aşırı sıcaklık tehditlerinden büyük ölçüde uzaklar" diyor ve devam ediyor: "Böylece, çukurlar ve mağaralar, diğer potansiyel üs konumlarından daha fazla görev güvenliği sunabilir ve Dünya'nın ötesinde insan yaşamını sürdürmek için değerli bir basamak sağlayabilir."

Belki de daha önemlisi, bilim insanlarının Ay'ın yakın tarafında, doğrudan Dünya ile iletişim şansı sunan birçok çukur tespit etmiş olmaları…