NASA paylaştı: Hangi uzay fotoğrafı gerçek?

NASA teleskoplarının algoritmalarını eğitmek için kullanılan sahte uzay fotoğraflarından oluşan çarpıcı bir mozaik paylaştı. Ancak bunlardan biri, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen gerçek bir yıldızlararası fenomeni gösteriyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) teleskoplarının algoritmalarını eğitmek için kullanılan sahte uzay fotoğraflarından oluşan çarpıcı bir mozaik paylaştı. Görüntü, yapay zeka tarafından oluşturulan 224'ü sahte olmak üzere 225 fotoğraftan oluşuyor. Ancak bunlardan biri, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen gerçek bir yıldızlararası fenomeni gösteriyor.

Peki, gerçek uzay fotoğrafını bulabildiniz mi?

NASA, yıldızları ve galaksileri bulmak ve özelliklerini ölçmek için teleskoplar tarafından çekilen gerçek gece gökyüzünün dijital fotoğraflarını oluşturmak için bilgisayar algoritmaları kullanıyor.

Ancak bu algoritmaları ayarlayabilmek için onları sahte evrenlerin görüntüleri üzerinde test ediyor.

GERÇEK EVRENİN DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLIYOR

NASA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Neden bir evreni taklit etmek isteyesiniz? Tek bir gerekçemiz var: gerçek evrenimizi daha iyi anlamak için. Öne çıkan sahte görüntüler mozaiği, NASA'nın Günün Astronomi Fotoğrafı'nda (Astronomy Picture of the Day (APOD) yer alan fotoğrafları özellikle taklit etmek için oluşturuldu” denildi.

Diğer taraftan, yapay zeka kullanarak kozmik fenomenlerin sahte görüntülerini oluşturmak, Hertfordshire Üniversitesi doktora öğrencisi Michael J. Smith tarafından yönetilen yeni bir araştırma tezinin konusu.

Smith, tekniğin yüksek kaliteli görüntü örnekleri üretebilen bir tür yapay zeka olan puan tabanlı üretken bir modele dayandığını açıkladı.

İŞTE GERÇEK FOTOĞRAF

Peki yapay zeka sizi kandırmayı başardı mı? İşte gerçek uzay fotoğrafı, kırmızı dairenin içinde yer alıyor.

Mozaiğin sağ alt tarafında Hubble Teleskobu tarafından çekilen Yengeç Nebulası (Taurus) görülüyor.

YENGEÇ NEBULASI (TAURUS) HAKKINDA

Bulutsu ya da nebula, yeni yıldızlar için bir yuva görevi gören yıldızlar arasındaki boşluğu kaplayan devasa toz ve gaz bulutlarına deniliyor. Güneş'ten daha büyük bir yıldız ölmeye başladığında oluşuyorlar.

Öte yandan Boğa Takımyıldızı'nda Dünya'dan 6 bin 500 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Yengeç Nebulası, güçlü bir yıldız patlaması olan bir süpernovanın kalıntısı.

Nebula, küçük bir teleskopla tespit edilebiliyor ve en iyi Ocak ayında gözlemleniyor.

NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA, "1054'te görülen bir süpernovanın sonucu oluşan Yengeç Nebulası, gizemli fliamanlarla dolu. Filamanlar sadece muazzam derecede karmaşık olmakla kalmıyor, aynı zamanda orijinal süpernovada fırlatılandan daha az kütleye ve serbest bir patlamadan beklenenden daha yüksek bir hıza sahip görünüyorlar” açıklamasını yaptı.

filaman: Üzerinden akım geçtiğinde kızararak ve parlayarak ışık veren, yüksek dirençli, ince ve sarmal şekilli iletkenler.

Öte yandan, yaklaşık 10 ışıkyılı genişliğindeki bulutsu, ilk olarak bin yıl önce Çin'deki gökbilimciler tarafından tespit edildi.

1731'de İngiliz astronom John Bevis tarafından keşfedildi, daha sonra Fransız bilim insanı Charles Messier tarafından Halley Kuyruklu Yıldızı zannedildi.

Diğer taraftan, görevi James Webb Teleskobu'na bırakan Hubble bu yıl emekli oldu.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.