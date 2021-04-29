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NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf heyecanlandırdı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı.

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29.04.2021 00:20:04
NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf heyecanlandırdı

NASA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, Ingenuity'nin 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda çektiği Mars'ın yüzeyini gösteren renkli 2 fotoğraf paylaşıldı.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı kaydedildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan