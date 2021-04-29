NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf heyecanlandırdı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı.
NASA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, Ingenuity'nin 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda çektiği Mars'ın yüzeyini gösteren renkli 2 fotoğraf paylaşıldı.
Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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