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TIMETURK / TEKNOLOJİ / NASA, Jüpiter'i keşfe çıktı

NASA, Jüpiter'i keşfe çıktı

NASA'nın Lucy adlı uzay aracı 12 yıl sürecek yeni görevi için Jüpiter'e yolculuğuna başladı.

14 Saat Önce
2021-10-16 15:19:00
NASA, Jüpiter'i keşfe çıktı

NASA, Jüpiter'e Lucy adlı uzay aracını gönderdi. Fırlatma işlemi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan Atlas 5 roketiyle gerçekleşti.

Lucy, Jüpiter'in önünde ve arkasında bulunan iki asteroit grubunu incelemek için yörüngesine girecek. Uzay aracı, 12 yıl boyunca Jüpiterin etrafındaki alan Truva asteroitlerini inceleyecek.

NASA, söz konusu misyon için 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

Lucy ayrıca, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere laboratuvar ürünü elmaslardan yapılmış bir disk de taşıyor.

12 yıl sürecek bu görevde Lucy; Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak'ta yer alan bir göktaşı ile Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek.

Misyonun gerçekleştirilirken, dünyanın yer çekiminden de faydalanılacak.

Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak.

Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunun ve Güneş Sistemi'nin nasıl geliştiğinin anlaşılması açasından önem taşıyor.

İsmi nerden geliyor

NASA'nın bu misyonu, adını ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 1974 yılında, Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulunan 3,2 milyon yıllık fosilden alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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