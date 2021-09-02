NASA elektrikli uçan otomobil testlerine başladı

NASA, Joby Aviation ile birlikte elektrikli uçan otomobil olarak da anılan taşıtların testine başladı.

Testlerde dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) bu taşıtların çalışması gözlenecek ve yolcular için uygun olup olmadıkları mercek altına alınacak.

2009'da kurulan Joby Aviation, NASA'nın “İleri Hava Taşımacılığı Ulusal Kampanyası” programına katılan ilk elektrikli VTOL şirketi oldu. Test uçuşlarının 30 Ağustos'ta Joby'nin Kaliforniya'daki hava sahasında başladığı ve 10 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

NASA bu testlerde pasif bir gözlemci olmaktan fazlasını yapacak. ABD'nin resmi uzay dairesi, taşıt performansı verilerini toplayacak. Buna ek olarak, akustik veriler de geleceğin uzay taşımacılığı konseptlerinin modellemesi ve simülasyonu için kullanılacak.

NASA, uçan otomobilin ses profilini helikopterler ve akaryakıtla çalışan diğer hava taşıtlarının ses profiliyle karşılaştıracak. VTOL şirketleri, taşıtlarının helikopterlere kıyasla çok daha sessiz çalıştığına ve bu nedenle şehirlerde kullanıma daha uygun olduğuna sürekli vurgu yapıyor.

NASA elektrikli uçan otomobil testleri sırasında taşıtın sesinin yanı sıra nasıl hareket ettiğini ve kontrol cihazlarıyla olan iletişimini de inceleyecek. Uzay ajansı, gelecekte başka VTOL şirketleriyle de benzer testler gerçekleştirecek.

Teknoblog

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.