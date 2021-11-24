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TIMETURK / TEKNOLOJİ / NASA, Dünya'yı gök taşlarından koruyacak uzay aracını fırlattı: İlk hedef bir gök taşına çarpmak

NASA, Dünya'yı gök taşlarından koruyacak uzay aracını fırlattı: İlk hedef bir gök taşına çarpmak

NASA, Dünya'ya çarpması sonucunda bir felakete yol açacak gök taşlarını engellemek için geliştirdiği DART isimli uzay aracını uzaya fırlattı. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatmada herhangi bir sorun yaşanmadı.

2 Saat Önce
2021-11-24 12:23:51
NASA, Dünya'yı gök taşlarından koruyacak uzay aracını fırlattı: İlk hedef bir gök taşına çarpmak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzunca bir süredir DART olarak isimlendirdiği bir uzay aracı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bu uzay aracı, bugüne kadar tanışma imkanı yakaladıklarımızdan çok farklıydı. Zira NASA, DART ile Dünya'ya yaklaşan bir gök taşını vurmayı ve Dünya'yı olası bir felaketten korumayı amaçlıyor. İşte o uzay aracıyla ilgili çalışmalar tamamlandı ve DART, geçtiğimiz saatlerde uzaya fırlatıldı.

SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen DART'ın hangi gök taşına çarpacağı şimdiden belirlenmiş durumda. Yapılan açıklamalara göre Dünya için herhangi bir risk teşkil etmeyen Dimorphos, DART aracılığıyla tabiri caizse yok edilmeye çalışılacak. Yaşanacak çarpışmanın Dimorphos'u nasıl etkileyeceği, NASA için kritik bir önem arz edecek. Şayet gök taşının yörüngesi değişirse, DART için harcanan emek boşa gitmemiş olacak.

Yapılacak çalışmalar, Dünya'nın nasıl korunabileceğine ışık tutacak

Dimorphos, kendisinden daha büyük olan Didymos isimli dev gök taşının yörüngesinde bulunuyor. Bu detay, NASA'nın merak ettiği tüm soruların yanıtlarını verme potansiyeline sahip. DART için oldukça hassas bir şekilde çalışan simülasyonlar geliştiren mühendisler, yapılacak çalışmalar sonucunca göktaşlarının birbirleriyle olan etkileşimleri ile DART'ın bu etkileşimi nasıl etkileyeceğini ölçecekler. Yapılacak hesaplamalar, Dünya'nın olası bir gök taşı felaketinden nasıl korunacağını gözler önüne sermiş olacak.

NASA, olası bir felaketin engellenmesini sağlayacak projesine dair fırlatma görüntülerini, resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaştı. Fırlatma sırasında hiçbir sorun yaşanmazken, bundan sonraki süreçte de herhangi bir problemle karşılaşılması beklenmiyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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