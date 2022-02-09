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TIMETURK / TEKNOLOJİ / NASA’dan 'Mars’a ilk astronot' adımı; anlaşma yapıldı

NASA’dan 'Mars’a ilk astronot' adımı; anlaşma yapıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars Yükseliş Aracını (MAV) inşa etmek için Lockheed Martin Space şirketi ile anlaşma yaptığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-02-09 18:03:27
NASA’dan 'Mars’a ilk astronot' adımı; anlaşma yapıldı

NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, Kızıl gezegenden kaya, tortu ve atmosferik örnekler taşınması için Mars Yükseliş Aracı (MAV) adındaki roketi inşa edecek şirketin Lockheed Martin Space olduğunu açıkladı.

NASA yönetici Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Çığır açan bu girişim, ilk robotik gidiş-dönüş görevi başka bir gezegenden numune aldığında dünyaya ilham verecek." ifadesini kullandı.

Nelson, astronotların ilk kez Mars'a gönderilmesi için atılacak önemli bir adım olacağını kaydetti.

Söz konusu MAV roketinin Lockheed Martin Space ile inşa edilme anlaşmasının 194 milyon dolar değerinde olduğu kaydedilirken inşa sürecinin 25 Şubat'ta başlayacağı ve 6 yıl süreceği belirtildi.

NASA Genel Merkezi'nde bilimden sorumlu yardımcı yönetici Thomas Zurbuchen, "MAV aracını inşa etmek sadece Mars'a inmek için değil, öte yandan oradan kalkış yapmayı planladığımız bu iddialı projenin detaylarını ortaya çıkarmak adına somut bir adımı temsil ediyor." dedi. AA .

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