NASA Başkanı'ndan UFO Açıklaması: 'Tüm Bunları Anlayamıyorum'

NASA'nın en tepesindeki isim Bill Nelson'dan, kafaları karıştıran UFO görüntüleri hakkında ilginç açıklamalar geldi!

Eski astronot ve bugünün NASA başkanı Bill Nelson, kısa süre önce ABD Donanması pilotları tarafından açıklanan UFO gözlemleri hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Nelson, bu olayların neyle ilgili olduğunu gerçekten anlamadığını belirterek, bunların dünya dışı yaşama ait olma ihtimallerini göz ardı etmenin imkansız olduğunu öne sürüyor.

Eski astronot ve Florida Senatörü Nelson, artık bir NASA yöneticisi. Kısa süre önce Virginia Üniversitesi ile yapılan ve canlı yayınlanan röportajda, Çin ile uzay ilişkilerinden insansız hava aracı (İHA) gözlemlerine kadar her şeyi ele aldı. Bu görüşmede Nelson, 2004'ten bu yana 300'den fazla tanımlanamayan uçan cisim görüldüğünü, ancak bunların kökenlerinin bilinmediğini söyledi.

Nelson, Virginia Üniversitesi Politika Merkezi direktörü profesör Larry Sabato'ya "bu pilotlarla konuştum ve bir şey gördüklerini biliyorlar ve radarları ona kilitlendi. Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz" dedi.

Nelson'un açıklamaları şu şekilde devam ediyor: "Umarız bu tür bir teknolojiye sahip olan Dünya'daki bir düşman değildir. Ama bu bir şey. Ve bu, sürekli olarak arayışta olduğumuz bir görev; 'Orada kim var?' 'Biz kimiz?' 'Buraya nasıl geldik?' 'Nasıl olduğumuz gibi olduk?' 'Nasıl geliştik?' 'Nasıl uygarlaştık?' Ve 'milyarlarca başka güneşe ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı?' Her şey o kadar büyük ki, anlayamıyorum."

Nelson, "Artık başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var" diye ekledi: "Ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun bulunduğu tek yer olduğunu söyleyebilirim?"

Nelson; "Size beni düşündüren şeyin ne olduğunu söylüyorum: Sahip olduklarımızın daha iyi bir koruyucusu olsak iyi olur çünkü onu mahvediyoruz. Görevimin ne olduğunu biliyorum: bu gezegenin daha iyi bir koruyucusu olmak ve Dünya gezegeninin daha iyi bir vatandaş olmak. Ama orada başka Dünya gezegenleri var mı? Kesinlikle olduğunu düşünüyorum çünkü evren çok büyük" cümlelerini de sözlerine ekledi.

Bir zamanlar komplo teorisyenlerinin alanı olarak kabul edilen UFO gözlemleri, ana akım medyanın dikkatini çeken ve daha sonra Pentagon tarafından onaylanan bir dizi öne çıkan görüntü sayesinde son yıllarda yeni bir meşruiyet duygusu kazandı. Hatta bu yıl, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin UFO gözlemleri hakkında çok abartılı bir raporu bile yayınladı. Raporda pek bir sonuca ulaşılamadı ve gözlemlerin herhangi birinin dünya dışı yaşam olduğunu doğrulayacak veya reddedecek hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varıldı. Yine de, ABD hükümetinin, onlarca yıllık görevden almanın ardından nihayet UFO gözlemleri fikrini ciddiye aldığı görülüyor...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.