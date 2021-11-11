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TIMETURK / TEKNOLOJİ / NASA Başkanı'ndan Jeff Bezos'a suçlama

NASA Başkanı'ndan Jeff Bezos'a suçlama

Daha önce ertelenen insanlı Artemis görevinin, bugün yapılan bir açıklamayla birlikte bir kez daha ertelendiği duyuruldu. NASA başkanı; yaşanan ertelemeler için üstü kapalı bir şekilde Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’i suçladı.

2 Saat Önce
2021-11-11 08:18:36
NASA Başkanı'ndan Jeff Bezos'a suçlama

NASA başkası Bill Nelson, astronotları Ay yüzeyine gönderme planlarına dair bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Ay'a yapılacak olan mürettebatlı iniş; ilk başta gerçekleşmesi planlanan 2024 yılından, 2025 yılına ertelendi. Bu değişikliğin sebebi olarak ise Nelson, ünlü milyarder Jeff Bezos'u gösterdi.

"Davada yaklaşık yedi ay kaybettik ve bu haklı olarak ilk insan inişini muhtemelen en geç 2025'e itti" ifadelerini kullanan Nelson'ın, direkt olarak Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in ismini vermese bile, şirketin NASA'ya açtığı dava sonrasında Artemis görevinde yaşanan aksaklıktan bahsettiği açık bir şekilde ortada. Daha önce de NASA şefi, davayla ilgili olarak birkaç kez Blue Origin'i hedef göstermişti.

Nelson, yaşanan aksaklılar sebebiyle NASA'nın uluslararası uzay yarışında geride kalabileceğini belirtti.

Bununla birlikte NASA, Artemis görevi için iki büyük fırlatmayı resmi bir şekilde ertelemiş oldu. Bunlardan ilki, gelecek yıl Ay'ın yörüngesine gönderilmesi ve Dünya'ya geri dönmesi planlanan mürettebatsız Artemis I iken; ikincisi ise, ilk olarak 2023'te fırlatılması planlanmasına rağmen daha sonra Mayıs 2024'e ertelenen ve Ay'ın yörüngesine mürettebatlı olarak gönderilecek olan Artemis II idi.

Nelson ayrıca bu gecikmelerin; ABD'nin uzay sektöründeki yerini, giderek daha da iyi olan Çin uzay programına kaptırabileceğini belirterek uluslararası uzay yarışına da ufaktan bir göz kırptı.

Tabii şunu da belirtmekte fayda var: Blue Origin ve NASA arasındaki bu dava, yaşanan gecikmelerin en büyük nedenlerinden biri olsa da tek nedeni değil. COVID-19 salgını, kongre finansmanının eksikliği ve Orion projesi kapsamındaki değişiklikler gibi faktörler de ertelenmelerde oldukça etkili rol oynamıştı. Ancak yine de genel olarak bakacak olursak bu, Bezos ve Blue Origin için son derece küçük düşürücü bir durum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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