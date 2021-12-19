Müzik günlük yaşantımızın önemli bir parçasıdır. Müzik kişiden kişiye ve duygudan duyguya ruha haline göre değişmektedir. Kısacası müzik her insanın ruh haline hitap eder. İnternet üzerinden müzik indirmekten isteyen kişiler, nasıl yapılacağını araştırmakta. Peki, İnternet üzerinden müzik nasıl indirilir ve video nasıl Mp3 dönüştürülür?Video nasıl Mp3'e dönüştürülüp indirilir?

Müzik indirme işlemi birçok siteden yapılsa da en çok bilinen yöntem Youtube üzerinden müzik indirmedir. Youtube üzerinden müzik indirmek bilinen en kolay yöntemdir. Çünkü Youtube, birçok sanatçının müzik klibine ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle kullanıcılar istedikleri müziğin klibini Youtube üzerinden bulup Mp3'e dönüştürmeyi tercih ederler. Telefonlarına müzik indirmek isteyen kullanıcılar arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Youtube üzerinden video klibi nasıl Mp3'e çevrilir? İnternet üzerinde videolar nasıl Mp3'e dönüştürülür. İşte merak edilen haberin detayı…

Müzik Mp3 dönüştürme nasıl yapılır?

Müzik dinlemek ve indirmek teknoloji sayesinde çok basit hale geldi. Birçok internet sitesi üzerinden müzik indirme işlemini yapabilirsiniz. Özellikle bir video klibini Mp3'e çevirip indirmek sizin için daha kolay olacaktır. Birçok video izleme sitesi olsa da Youtube en çok bilinenidir. Bu sebeple kullanıcılar aradıkları müzikleri bu site üzerinde kolaylıkla bulmakta. Youtube üzerinden müzik indirebilmek için öncelikle Youtube sayfasına girmiş yapmalısınız ardından şarkıyı açmalı ve sağ alt köşede bulunan paylaş butonuna tıklamalısınız. Daha sonra çıkan ekranda oluşan linkin üstüne tıkmalı linki kopyalamalısınız. Bu adımları yerine getirdikten sonra herhangi bir arama motoruna” Youtube mp3 indir” yazınız çıkan linklerdeki sitelerden birisine girdikten sonra, sitenin ana ekranında linki yapıştır yazısını göreceksiniz. Youtube sitesinden kopyaladığınız o linki siteye yapıştırın daha sonra mp3'e çevir butonunu tıklayın az bir süre bekledikten sonra sayfada indir diye bir ekranın çıkmasını bekleyin. İndir ekranı çıktıktan sonra butona basıp indirin. Bu yöntemle istediğiniz video klibini Mp3' çevirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.