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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Muud üzerinden kasım ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Muud üzerinden kasım ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Geçen ay yerli albümler listesinin ilk sırasında Uzi'nin 'Kan' adlı albümü yer aldı

13 Dakika Önce
2021-12-04 22:31:32
Muud üzerinden kasım ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Dijital müzik platformu Muud üzerinden geçen ay en çok dinlenen yerli sanatçı Bilal Sonses oldu.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Muud'da kasımda yerli albümler listesinin ilk sırasında Uzi'nin 'Kan' adlı albümü yer aldı. Rap sanatçısı Uzi, martta yayınladığı albümüyle birinciliğini sürdürdü. Uzi'yi, Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' ve Ajda Pekkan'ın 'Ajda' albümleri takip etti.

Kasımda en çok dinlenen yerli sanatçı Bilal Sonses olurken, Sonses'i, Edis ile genç şarkıcı Emir Can İğrek izledi. En çok dinlenen yerli single ise Edis'in 'Arıyorum' parçası oldu.

Geçen ay Muud'un yabancı albümler listesinin zirvesinde Adele'nin '30' isimli albümü yer aldı. İngiliz yıldız Adele, aynı zamanda kasımın en çok dinlenen yabancı sanatçısı oldu. Adele'yi, INNA ve Doja Cat izledi.

Platformda en çok dinlenen yabancı single'lar arasında Lil Nas X & Jack Harlow'un 'Industry Baby'si birinci olurken, ikinci sırada Olivia Rodrigo'dan 'Good 4 U', üçüncüde ise Adele'den 'My Little Love' yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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