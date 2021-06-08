Murat Akan: Siber pandemi geliyor

Araştırmacı yazar Murat Akan, salgın sürecine ilişkin youtube kanalında yaptığı değerlendirmede dikkat çeken yorumlarda bulundu. Son günlerde küreselciler arasında büyük bir kavga olduğundan bahseden Akan, bir aydan bu yana Bill Gates’in konuşmadığına dikkat çekti

ABD Hastalık Kontrol ve Öneleme Merkezi Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin bir süre önce dünya medyasına yansıyan e-mail yazışmalarının içeriğine dikkat çeken Akan, mevcut sistemin Fauci'yi 1984 yılından bu yana görevden alamadığını hatırlattı.

Akan, Dr. Fauci'nin özel görüşmelerinin deşifre edilmesini, “bugüne kadar koronavirüsün doğal olduğunu ispatlamak için çırpınırken, geçtiğimiz gün ABD kongresinde sorgulandıktan sonra bu virüsün artık yapay virüs olduğu fikrini değiştirdi” şeklinde değerlendirdi.

Çin'e karşı hamle

Dr. Fauci'nin özel yazışmalarının deşifre edilmesini ABD'deki ‘derin yapı'nın müdahalesi olarak değerlendiren Akan, eski ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimlerinde hile yapılarak önlendiğini, onun yerine gelen Biden'ın ise başlangıçta ‘küreselciler' ile çalışmayı düşündüğünü ancak şu anki durumun değiştiğine dikkat çekti.

“ABD'deki derin yapının bir kanadı, salgının etkisiyle dünya ekonomisi krize sürüklerken Çin'in yüzde 18 gibi rekor bir seviyede büyümesini yolunu açtığını gördüler ve bunu hazmedemediler' diyen Akan, virüsün üretildiği ülke olarak Çin'in bir şekilde cezalandırma yoluna gidildiğini ifade etti.

“Küreselciler” ifadesiyle küresel medya, sivil toplum kuruluşları, dev şirketlere sahip büyük sermayeyi kastettiğini ifade eden Akan, bu yapının koronavirüsü 'kaldıraç' olarak kullanarak ‘yeni bir dünya düzeni' kurmak istediklerini belirtti.

Bu düzende teknokrat kadrolarla bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini dile getiren Akan, teknoloji, sağlık, eğitim sistemi, ekonomi üzerinden kukla yöneticilerle dünyayı yönetmeyi amaçladıklarını ancak bunda başarılı olunamadığını söyledi.

“Aşılara karşı ciddi bir direnç var”

Akan, şöyle devam etti:

Bill Gates, salgın sürecinde küreselcilerin en aktif isimlerindendi. Sürekli açıklamalar yapıyordu. Aşı üreten şirketlerle ortaklığı vardı. Salgın sürecinin simülasyonunu yapan biriydi. Ortamı hazırlayan kişiydi. Bir süre önce ABD'deki hapishane hücresinde ölü bulunan uluslararası bağlantılara sahip Jeffrey Epstein adlı kişiyle bağlantısı nedeniyle eşi Melinda Gates tarafından açılan boşanma davası sonucu ayrılmışlardı. 2020 yılında şirketi Microsoft bünyesinde ortaya çıkan taciz olayları nedeniyle sindirilerek susması için bir kenara bırakıldı.

Buradan anlıyoruz ki sistem içinde kavga var. Hangi konuda? The Great Reset yani ‘büyük sıfırlama' projesi konusunda. Çünkü Gates'in John Hopkins üniversitesi ile birlikte hazırladığı simülasyona göre adı olay-201'di. Buna göre pandemi 65 milyon insanın ölümüne neden olacaktı. Bugün baktığımızda toplam 3 buçuk milyon insanın öldüğü söyleniyor ki, -bir kişinin ölmesi bile ihmale gelmez- fakat onlar işçin bu rakam hiçbir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldürüldü. Aynı savaşta Japonya'ya atılan atom bombasıyla bir dakika içinde 270 bin insanı öldürdüler.

Bizleri böcek olarak görüyorlar. Dolayısıyla istedikleri noktaya gelemediler. Çünkü insanlar artık uyanıyor. Aşılara karşı ciddi bir direnç var. Sosyal mesafe, kısıtlama gibi konularda ciddi bir direnç söz konusu.

Dijitalizm ile insanları mağdur edecekler

Bu durumda ikinci bir planları var. Yeni bir ‘siber pandemi', 'siber kaos' planlandı, geliyor. Bunun deneyini de yaptılar. Adı “Cyber Polygon 2021”. ABD'nin en büyülk petrol boru hattı Clenol Petline'a siber saldırı düzenlendi. FBI bu şirketin DirkSide adlı bir hacker grubunun saldırı düzenlediğini duyurdu ancak bilemiyoruz. Bu şirket, hackerlara tam 5 milyon dolar fidye ödedi. Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS'e, 20 ülkede 174 tesisi bulunan şirket de siber saldırıya uğraması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

“Siber pandemi” karşısında tedbir almalıyız

Dünya Ekonomik Forumu bir şey deniyor. İşte bu “Cyber Polygon 2021” projesiyle dünyadaki gıda üretimi zincirleri kopacak. Bu simülasyonun ikincisi de 9'da Temmuz'da Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılacak. “Gelecekteki siber saldırılar dünyanın en büyük belası olacak” diyorlar. Billl Gates ne diyordu? ‘Yapay et yiyin…” Enerji tartışmalarında ise ‘temiz enerji” diyordu. Dijitalizm üzerinden şirketlere petrole alternatif bir düzen dayatılıyor. Şayet karşı koyarlarsa örnek verdiğim şirketlerin uğradığı saldırılara maruz kalacaklar.

Bundan sonra küresel ölçekte beklenen bu tür saldırılara karşı tedbir almak gerekiyor. Sadece dijital butonlar taşıyan sistem yerine, aynı zamanda manuel sistemlerin kurulmasını tavsiye ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.