MSB: İmkanlar milli, envanter milli

Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine bir Atak helikopterinin daha dahil edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip T-129 Atak helikopterinin envantere alınmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Atak helikopteri sayısının 54'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen Atak Faz-2 ile mevcut "Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri"ne ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı sistemlerle helikopterlerin kendini koruma etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

2007'de Projelendirildi

"Savunma sanayi org." sitesinde Atak T129'un geçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi' nin(TAI/TUSAŞ) üretimini üstlendiği ATAK T129 Helikopteri projesi, TSK' nın havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. İlk aşamada 50 tane ATAK' ın teslimine yönelik imzalanan sözleşmeye 9 adet daha ATAK ilave eden ve teslimatı 15 ay öne çeken yeni bir sözleşme 2010 yılında imzalandı.

AgustaWestland tarafından tasarlanan A129' un TSK' nın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edildikten sonra milli aviyonik ve silah sistemleri eklenmesi ile ortaya çıkan ATAK; tasarımı, ekstrem koşullara dayanıklılığı (yükseklik ve sıcaklık) ve vurucu gücü ile taarruz helikopteri olarak görev yapan seçkin ürünlerin başında geliyor.

Görev Ayrımı Yapmıyor

TSK'nın terör örgütleri ile mücadelede elini bir hayli kuvvetlendiren ATAK'ın farklı görevler için iki ayrı tasarımı mevcut. T129A tasarımı yakın hava desteği görevlerinde kullanılırken T129B tasarımı birçok farklı görevler için kullanılabiliyor.

Yakın hava desteğinde görev yapan T129A, sayısı 76'yı bulan 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmatı bulunan 20 mm top ile operasyon yapan birliklerimize daha hızlı ateş desteği sağlayarak Türkiye düşmanlarının adeta korkulu rüyası oluyor.

Birçok çeşitli görevde yer alabilen T129B ise 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 2 adet STINGER, 12 adet güdümlü CİRİT, 500 adet top mermisi ve tasarımına eklenen son teknoloji elektronik harp gereçleri ile birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirerek Türk halkı için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Üretime Hız Kesmeden Devam Ediliyor

2011 yılında deneme uçuşu yapan ve yaklaşık üç yıllık sürede tasarımı tamamlanan ilk ATAK Helikopteri 2014 yılının Nisan ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. İlk teslimin gerçekleştiği andan itibarense 23 adet daha ATAK üretildi ve envanterdeki ATAK sayısı 24'e çıktı. Bu noktada ATAK Helikopterleri'nin yalnızca adet olarak artmadığını aynı zamanda niteliğinin de arttığını belirtmek gerekir. AR-GE faaliyetleri neticesinde sürekli modifikasyon yapılarak vuruş gücü, dayanıklılık, hız gibi nitelikleri artan ATAK, ulaşımı zor bölgelerde yapılan operasyonlardaki sessizliği, ateş gücü ve manevra kabiliyeti ile terörle mücadelede adeta yeni bir sayfa açarak teröristlerin korkusu haline geldi.

ATAK Helikopterin yapımına katkıda bulunan firmaları ve projedeki rollerini belirtmek ağır sanayi ürünlerin üretiminde işbirliğinin ne denli önemli olduğunu göstermek açısından önemlidir. Projede faaliyet gösteren firmaların katkılarını şu şekilde gösterebiliriz:

TUSAŞ'ın projedeki rolü; Üretim, montaj, uçuş testleri, eğitim, entegre, lojistik destek

Aselsan‘ın projedeki rolü; Görev bilgisayarları üretimi, yazılımı, aviyonik sistem üretim ve entegrasyonu, silah sistemleri tedarik ve entegrasyonu, uzun menzilli haberleşme sistemi tedariki, radar ikaz sistemi tedariki, füze ikaz sistemi tedariki, lazer ikaz sistemi tedariki ve dost-düşman ayrımı yapan sistem tedariği

Agusta Westland'ın projedeki rolü; Teknoloji transferi, otomatik uçuş kontrol sistemi, gövde tasarımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.