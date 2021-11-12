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TIMETURK / TEKNOLOJİ / MSB: Denizaltı Savunma Harbi Roket Sistemi test edildi

MSB: Denizaltı Savunma Harbi Roket Sistemi test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-12 23:19:03
MSB: Denizaltı Savunma Harbi Roket Sistemi test edildi

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

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Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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