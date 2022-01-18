Modern dünyanın yeni bombası: Robotlar espri yapmaya başladı!

İnsansı robot Ameca düzenlenen CES Fuarı'nda yaptığı bir espri ile gündem oldu.

Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts'ta geliştirilen insansı robot Ameca kendisini görmeye gelen genç bir adama yaptığı espriyle gündeme oturdu. Ameca daha önce Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

İngiliz şirketi Engineered Arts tarafından yapılan "dünyanın en gelişmiş" insansı robotunu Las Vegas'taki CES fuarında bir kalabalığın önünde dururken görüntülendi. Ameca olarak adlandırılan ve oldukça gerçekçi yüz ifadeleriyle tanınan robot cevaplarıyla gündem oldu. Bir adam Ameca'ya erkek arkadaşı olup olmadığını sordu. Ameca'nın verdiği cevap ise şaşırtıcı. İnsansı robot bu soruya: "Maalesef piyasada değilim" "robotların ilişkileri yoktur" cevabını verdi.

Cevabı ile herkesi güldüren Ameca'nın tepkisi sosyal medyada viral oldu. Robotun tepkisi karşısında farklı düşünen insanlar da mevcut. Bazıları insansı robotun fazla gerçekçi olduğunu ve bundan ürktüklerini belirtiyor. Bazıları ise Ameca'nın cevaplarından ve mimiklerinden etkilendiklerini söylüyor.

İngiltere merkezli Engineered Arts, dünyanın en gerçekçi insansı robotunu görücüye çıkardı. 'Ameca' isimli robotun jest ve mimikleri oldukça gerçekçi. Ameca isimli robotun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.

İNSANSI ROBOT "AKINCI-4"ÜN HAREKET YETENEĞİ ARTTIRILDI

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan 'AkınRobotics' fabrikasında tasarlanan, adım atabilen ve üstün özelliklere sahip 'insansı' robot Akıncı-4, çalışmaların tamamlanmasıyla kusursuz şekilde yürüyor. İnsansı robot olarak tasarlanan Akıncı-4'te, kolay hareket edebilmesi için 41 eklem noktası bulunuyor. .