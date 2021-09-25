Mobilya Firmaları için Teknolojik Hamle, Artırılmış Gerçekliğin Gücü

Pandeminin hemen her sektörde derin yaralar açtığını ve sektörleri yıprattığını gözlerimizle görüyor yanı sıra birebir olarak da yaşıyoruz. Ticari yaşamı derinden etkileyen pandeminin olumsuz katkısını azaltmanın bir yolu var. Bize ticaretin farklı bir dünyadaki kapılarını üstün teknoloji ile açan İnweb Yazılım Teknolojileri sayesinde dijitalde satışlar hiç durmadan devam edecek, ticaret ve hayat; koşullar ne olursa olsun akışından uzaklaşmayacak.

Yazılımın gücünü artırılmış gerçeklik ile nasıl arkanıza alacaksınız ve bu haber özellikle mobilya firmalarını neden ilgilendiriyor detaylıca anlatalım.

Teknolojinin Gücünü Arkanıza Alın

Her işin uzmanı olmak ve her alanda hizmet vermek mevcut başarı oranının azalmasına neden olur. Bu sebeple eğer tek bir alanda uzman hizmeti alabiliyorsanız gerçekten çok şanslı olduğunuza emin olabilirsiniz. Özellikle mobilya sektörünün yazılımsal tüm çözümlerine odaklanan ve üst düzey hizmeti sağlayan İnweb Yazılım, yeni projesi Furniture AR ile göz dolduruyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin gücüyle birlikte, içinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun tüm ürünlerinizi kullanıcının deneyimine ve beğenisine sunabileceksiniz.

artırılmış gerçeklik sayesinde, taşıma, nakletme ve yerleştirmek için gerekli eforu hiç harcamadan müşterinin mevcut yaşam alanına uygun bir biçimde ürünlerinizi deneyimlediğini düşünün. İşte tam olarak bu külfetsiz üstün teknoloji sizler için hazır.

İnweb Yazılım Teknolojilerinin mobilya sektöründe parlama ve yükseliş sağlayan Furniture AR projesi ile tam olarak en iyisi olmaya hazırsanız size biraz da teknolojinin detaylarından bahsedelim.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik, telefon ve tabletler üzerinden kolayca kullanılan bir teknolojik çözümdür. Artırılmış gerçeklik, bir koltuğu salonunuzda yada bir halıyı, perdeyi görebilmenizi sağlayan kolaylığı size sunar. Nihayetinde gerçek yaşama nesneleri üç boyutlu olarak yerleştirme ve burada gerçeğinden farksız bir şekilde görebilme imkânı sağlar.

Bugün çok popüler konular arasında bulunan artırılmış gerçekliğin deneyimi kolay hale getirmesi, her geçen gün aldığı talebi de arttırmaktadır. Çevremizde bulunan bütün fiziksel nesneleri bu teknoloji sayesinde sanal ortamda gözlemleyebilmek teknolojik bir hamle olarak değerlendirilmelidir. artırılmış gerçekliğin, duyulara hitap ediyor olması tercih edilmeyi de arttırır. Duyulara hitap eden tüketimin temellerini siz de Furniture AR projesi sayesinde kolaylıkla atabilirsiniz.

Neden Mobilya Sektörü ve Neden artırılmış Gerçeklik?

Mobilya sektörü, hacmi en yüksek sektörlerden biridir ve tamamen kişisel alt yapı beğeni ve kültür temeline dayanır. Tüketimi belirleyen doğrudan kullanıcının kendisidir ve burada tüketim tercihlerini deneyimler oldukça fazla etkiler. Müşterinin gördüğü her ürünün evine alıp denemesi mümkün değildir ancak Furniture Ar bunu mümkün kılıyor. Bu durumda külfetin büyük çoğunluğu ortadan kalkarken, satın alma sürecinin de hızlanması mümkün hale geliyor.

Karar vermiş ve her bir müşteri ve akabinde satış süreci üretici için de bulunmaz bir nimet halini alıyor.

Mağaza Ziyaretleri Azalacak, Satış Hacim Artacak

Geleceğin teknolojisine bugünden sahip olmak size ne gibi avantajlar sağlar ve Furniture Ar ile neler elde edersiniz?

Esas cevaplanması gereken nihai soruların bunlar olduğunun bilincindeyiz ve şunları söyleyebiliriz:

Mağaza ziyaretlerinin azaldığını ama satışın arttığını düşünün.

Müşteri ikna sürecinin ve tanıtım süresinin yarı yarıda azaldığını da ekleyin.

Hız ve teknoloji Furniture Ar ile sizin yanınızda olurken, büyüme planlarınızda da büyük bir değişim göreceksiniz.

Furniture AR Sadece Mobilya Sektöründe mi Hizmet Veriyor?

Hayır. Bu geniş kapsamlı hizmetin ve ileri teknolojinin harika sonuçlar elde etmemizi sağlayan sektörü tek değil. Mobilya sektörünün yanı sıra; halı, dekorasyon ve kumaş üzerine de sistem entegre edilebilir. Böylece kullanıcı farklı ölçülerde renk ve desende ürünleri birebir yaşam alanında deneyimlerken üreticiye sadece satış işlem adımlarını tamamlamak kalacak.

Geleceğin parlayan yüzü olmak için, artırılmış gerçeklik ile Furniture Ar'da yerinizi şimdiden almanızda fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.