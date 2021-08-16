Mitsubishi Electric'ten iç hava kalitesini artıran inovatif yeni ürünler

Mitsubishi Electric, Plasma Quad Connect ve Plasma Quad Protect hava temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlıyor.

Mitsubishi Electric, yeni geliştirdiği hava temizleme cihazları ve filtre sistemlerini piyasaya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek performans ve verimliliği, temiz hava deneyimine entegre eden şirket, Plasma Quad Connect ve Plasma Quad Protect hava temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlıyor.

Söz konusu cihazlar, popülasyonun ve insan sirkülasyonunun yüksek, doğal havalandırmanın ise zor olduğu kapalı alanlarda kötü hava kalitesinden kaynaklanan hastalık riskini azaltmaya, nem ve küf kokusu gibi sorunları ortadan kaldırmaya destek oluyor.

Mitsubishi Electric klima sistemleri, sürdürülebilir gelecek için geliştirdiği çevreye duyarlı ürün gamıyla, en zorlu konut, ofis, otel ve endüstri uygulamalarında konforu artıran ve maksimum enerji verimliliği sağlayan ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri sunuyor.

Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya getirerek tasarladığı yüksek performanslı yeni hava temizleme cihazları ve filtre sistemleri, hava kalitesinden ödün vermek istemeyenler için ideal seçenekleri bir araya getiriyor.

Plazma teknolojisinden faydalanan serinin ilk ürünü olarak Plasma Quad Connect öne çıkıyor. Cihaz, elektrota 6 bin voltluk bir elektrik uygulayarak oluşturduğu plazma sayesinde iç mekanlarda oluşan hava kirleticileri sessiz ve kokusuz bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Mitsubishi Electric'in mevcut ürün gamındaki ve bazı eski serilerdeki duvar ve kanal tipi klima ünitelerine uyumlu olarak monte edilebilen Plasma Quad Connect hava temizleme cihazı, yüksek performansıyla yaşam alanlarında daha iyi bir hava kalitesine katkıda bulunuyor.

- Plasma Quad dışında geliştirilen V Blocking filtre ile klimalar, kirleticilere karşı kalkan görevi görüyor

Plasma Quad Connect ısıtma veya soğutma yapmadan sadece klimanın fan modunda da çalıştırılabiliyor.

Serinin bir diğer ürünü olan Plasma Quad Protect ise, klima ünitesinden ayrı, bağımsız olarak ister tavan ister döşeme tipi modelleriyle mekana uygulanabiliyor. Tavan tipi modelde zeminde yer kaplamayan hava temizleme cihazı iç ortam havasını sirküle ederek temizliyor ve zararlı partikülleri etkisiz hale getiriyor.

Kompakt yapısı sayesinde ortak kullanım alanlarından biri olan asansörlerde de uygulanabiliyor. Cihaz diğer modelde olduğu gibi Plasma Quad filtre ile plazma üreterek elektrikle etkinliğini sağlıyor. Plasma Quad Protect sahip olduğu koku giderici filtre ile de mekandaki istenmeyen kokuların önüne geçiyor.

Plasma Quad dışında geliştirilen V Blocking filtre ile klimalar, kirleticilere karşı kalkan görevi görüyor. Tekstil bazlı olması sayesinde, klimalara kolaylıkla monte edilebiliyor veya değiştirilebiliyor. Üzerine yapışan zararlıları kısa sürede etkisiz hale getiren V Blocking filtre, iç hava kalitesinin sağlanması için geliştirilmiş yeni bir teknolojinin yaşam alanlarında kullanılmasını sağlıyor.

Her mevsim kapalı alanların vazgeçilmezi olan klima sistemlerinden maksimum fayda sağlamak için önemli olan kriterlerin başında havada bulunan viral organizmaların yayılmasını önlemede kritik rol oynayan filtreler geliyor.

Daha steril bir ortam yaratmak için geliştirdiği yepyeni filtre teknolojisiyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, kapalı mekânlarda hava kalitesinin öneminin giderek arttığı bu dönemlerde tatmin edici sonuçlar sunuyor.

V Blocking ve Plasma Quad filtrenin virüs ve bakteriler üzerindeki etkilerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının sertifikalandırma çalışmalarına başvuruların yapıldığı ve en kısa zamanda ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasının planlandığı ürünler, 2,5 mikron çapındaki partikülleri filtreleme yapabiliyor.

İnsan saç telinin ortalama kalınlığının 70 mikron olduğu düşünüldüğünde filtrenin ne kadar küçük parçacıkları filtreleyebildiği daha kolay anlaşılabiliyor. Filtre sistemleri aynı zamanda küf, toz ve alerjenlerin de filtrelenmesini sağlayarak tüketicilere üst düzey bir iç hava kalitesi sunuyor.

Mitsubishi Electric, Plasma Quad Connect hava temizleme cihazı, Plasma Quad Protect ve V Blocking filtre sistemini Eylül 2021 tarihinden itibaren tüketicilerin kullanımına sunacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.