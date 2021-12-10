DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye Sigorta'dan 'InsurTech Programı'na destek
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı
'Yemen'deki çatışmalarda ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi'
HUH Token iki günde 10 kat artış gösterdi
MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak
Rönesans’a Gazprombank’tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
Bağcılar'da engelli bireyler canlı çiçeklerle pasta yaptı
Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası
Ziraat Katılım, halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti
YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
10 dakikada ölüm! Yasal destekli 'intihar kapsülü'

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Mini İHA 'ZCQM' ihraç edilecek

Mini İHA 'ZCQM' ihraç edilecek

Türk teknoloji şirketi Zyrone Dynamics, mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek. Şirket gelecek yıl yaklaşık 100'e yakın aracın teslimatını öngörüyor.

2 Saat Önce
2021-12-10 18:42:58
Mini İHA 'ZCQM' ihraç edilecek

Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji ürünü için daha ihracata başlanıyor.

Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren, sahip olduğu patentli teknolojilerle özgün insansız hava aracı (İHA) çözümleri sunan Zyrone Dynamics, sağladığı uluslararası yatırımla dünyaya açılmak için somut adımlar atıyor.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yapılan anlaşmayla yüzde 30'unu 3,5 milyon dolar değerlemeyle Hindistan merkezli DCM Shriram Industries'e veren şirket, bu ülkeye yönelik ilk ürün teslimatına hazırlanıyor.

Mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek Zyrone Dynamics, 2022 yılında partiler halinde teslimatı sürdürecek. Şirketin gelecek yıl 100'e yakın araç teslimatı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

thumbs_b_c_eb85ef52bc4c370055e50fbce1e3a1ec

Hindistan'daki ihalelere yönelik Mart 2022'de demo uçuşları yapacak şirket, Hindistan üzerinden Uzak Asya ülkelerine açılmak için de planlamalar yapıyor.

Askeri görevler için de hazır

Zyrone Dynamics, ZCQM için uluslararası askeri sertifikasyon süreçlerini de tamamladı. Çöl sıcağı, kum fırtınası, kutup soğuğu, sağanak, kar fırtınası gibi çevresel şartlarda test edilen ZCQM, uluslararası askeri sertifikasyon (MIL-STD-810G) şartlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu tür yıpratıcı testler farklı araçlar üzerinde gerçekleştirilirken ZCQM tüm testleri aynı araçla geçmeyi başardı.

ZCQM, uluslararası akreditasyon kurumundan onaylı merkez tarafından yapılan testler sonunda aldığı sertifikayla sınıfında bu kriterlere sahip olduğunu ortaya koyan dünyadaki sınırlı sayıdaki üründen biri oldu.

Bu sertifika sayesinde farklı ülke pazarlarına sunulacak bir ürüne sahip olduğunu belgeleyen Zyrone Dynamics, ZCQM'u, Himalayalar'dan Kuzey Buz Denizi üzerinde 2022'de yapılacak demo uçuşlarına hazır hale getirdi.

Kendi rekorunu geliştirdi

Çevresel koşul testlerinin tamamlanmasının ardından ZCQM ile karıştırma ortamında uçuş testleri yapılacak. Zyrone Dynamics, farklı alanlarda geliştirme testlerini sürdürecek.

2021_Aralik_iha

Havada kalma süresini 10 dakika artırarak 80 dakikaya çıkaran mini çok rotorlu İHA ZCQM, yer üstü 1,2 kilometre irtifaya ulaşarak kendi rekorunu da geliştirdi. Bu sınıftaki İHA'lar genel olarak 400 metre irtifaya ulaşabiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş