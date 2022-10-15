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Milyar dolarlık metaverse platformu, günlük 38 kullanıcıya düştü

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse platformunda kullanıcı sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. Decentraland, günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip

30 Dakika Önce
2022-10-15 18:15:28
Milyar dolarlık metaverse platformu, günlük 38 kullanıcıya düştü

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri, geçen yıl oldukça popüler hâle geldi. Ensonhaber'e göre Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yapıyor. Son zamanlarda ise kripto dünyasında yaşanan düşüş, bazı metaverse evrenlerine olan ilgiyi ciddi şekilde düşürdü.

Günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip

DappRadar tarafından yapılan araştırmaya göre, 1.2 milyar dolar değere sahip metaverse platformu Decentraland, günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip.

Ethereum tabanlı sanal dünya Decentraland'ın en büyük rakiplerinden The Sandbox'ın günlük kullanıcı sayısı ise 522.

Öte yandan Decentraland, DappRadar'ın yapmış olduğu araştırma sonucunu kabul etmedi ve gerçek günlük kullanıcı sayısının 8 bin olduğunu söyledi.

DappRadar, platforma giren ve harcama yapan kişileri aktif kullanıcı olarak niteliyor. Decentraland ise sadece oturum açan kullanıcı sayısını aktif olarak kabul ediyor.

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