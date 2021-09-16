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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.

4 Saat Önce
2021-09-16 09:48:44
Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 18 Mart 2023'te hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladığını açıkladı.

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Tasarımdan üretime Milli Muharip Uçak'ı (MMU) geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan ​​​​​​​Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı.

Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.

2023'te hangardan çıkması hedefleniyor

MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı.

Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de anlatıldı.

Dijital ikiz teknolojisi nedir?

Dijital ikiz, fiziksel bir ürünün dijital kopyası olarak tanımlanıyor. Aslında bir ürünün dijital ikizi, fiziksel ve dijital dünya arasında köprü oluşturuyor.

Bu teknoloji, sorunların tespit edilmesine, ayarların test edilmesine, analizlerin yapılmasına olanak sağlıyor. Dijital ikiz üzerinde testler yapmak, aynı zamanda maliyeti de azaltıyor.

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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