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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.

1 Saat Önce
2021-11-04 11:27:52
Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçağın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Milli savaş uçağının 'muharip gücü' netleşiyor. Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, parçanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Muharip Uçağı, geçtiğimiz eylül ayında TEKNOFEST'te de görücüye çıkmıştı.

Temel Kotil, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart 2023'te motoru çalıştıracak şekilde çalışmaları devam ettirdiklerini, uçağın 18 Mart 2025'te de uçacağını söylemişti. Kotil, uçağı 2028'de de hava kuvvetlerine teslim etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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